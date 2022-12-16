Бродит голышом по улицам: Закрутившая шашни за спиной у мужа Седокова пустилась во все тяжкие

Перед днем рождения, который экс-солистка “ВИА Гры” отмечает сегодня, ее имя обсуждали все кому не лень. И все из-за ее поведения на недавней свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана. Там Анну Седокову засняли за жаркими танцами с братом Тимати, приятели также мило друг другу что-то говорили на ушко.

В СМИ сразу поползли слухи о том, что певица якобы закрутила шашни за спиной у молодого мужа Яниса Тиммы. К тому же он после появления столь занимательных кадров выкладывал неоднозначные посты со смайликами в виде разбитого сердечка.

После провокационной тусовки Анна Седокова рванула в Париж, где, видимо, решила отметить свой день рождения. Оттуда она записала ролик, который разместила в личном блоге. В кадре она бродит голышом по ночным улицам столицы – в одном купальнике, прикрывшись шубой, но демонстрируя шикарные ноги, грудь и плоский живот.

Вместе с этим роликом певица оставила послание себе самой – так сказать, на будущее. Судя по всему, достигнув 40-летия, артистка наконец-то решила пуститься во все тяжкие и позволить себе жить так, как она хочет.

“Сегодня я живу так, как чувствую. Потому что всем никогда не понравишься. А себе обязательно нужно”, – написала Анна Седокова в своем микроблоге.