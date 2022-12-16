 

И даром не надо: Петросян не может избавиться от билетов на собственное шоу

16.12.2022, 14:47, Разное
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В последнее время имя Евгения Петросяна связано чаще не с его творчеством, а со скандалами, которые возникают вокруг его семьи. Тем не менее, артист продолжает работать как юморист и уходить со сцены не собирается.

Народный артист России Евгений Петросян сейчас отдыхает вместе с семьей на Мальдивах. 77-летний комик набирается сил перед важным выступлением. 31 декабря Петросян даст концерт в КЗ “Космос” под девизом “60 лет на эстраде”. Юморист активно анонсирует шоу в своих соцсетях и предлагает весомую скидку 20 процентов, будто его билеты и даром не надо.

Тем не менее, зарабатывать денежки для семьи приходится, ведь супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова любит красиво одеваться, да и сын Ваган подрастает, а растить ребенка сейчас ой как недешево. Впрочем, Петросян еще бодр и полон сил и вполне сможет обеспечить свою холеную семью.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что ведущая Ксения Собчак язвительно упрекнула Татьяну Брухунову в простоте. Якобы жена Петросяна выставляет напоказ роскошные снимки с отдыха на Мальдивах в то время как вся страна переживает нелегкие времена – читалось между строк.


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