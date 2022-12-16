Россиянин умер от удара током во время игры в баскетбол в Таиланде
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В Таиланде скончался российский гражданин, его ударило током, инцидент произошел в курортном городе Паттайя, подтвердили в консульском отделе российского посольства в Бангкоке.
Погибшему было 19 лет, он умер от удара током, сообщили РИА «Новости» в консульском отделе.
Там указали, что с родными погибшего поддерживается связь, они также находятся в Таиланде.
Молодой человек погиб в ходе баскетбольной тренировки в составе одной из команд Паттайи, в которой он играл уже длительный период. После одного упражнения он прислонился к металлическому столбу на игровой площадке, и получил удар электрического тока.
На столбе по неустановленным причинам оголился провод.
Издание Bangkok Post уточнило, что городские власти закрыли все спортивные площадки на участке, где случилось происшествие.
В октябре житель России в Турции получил ножевое ранение и скончался в больнице.
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