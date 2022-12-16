Политолог Линдигрин: Новые стратегические цели России направлены на сбережение народа

Озвученные решения по снижению уровня бедности, а также совершенствование мер адресной поддержки семей с детьми позволят РФ добиться лучших результатов на новом этапе своего развития. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Наталья Линдигрин, комментируя заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Сегодня на новом этапе развития страны президент продолжает последовательно выстраивать комплексное социально ориентированное государство, приоритет в котором – дети и семьи, здоровье и благополучие россиян. В наступающем году правительству поставлена задача – обеспечивать ощутимый рост реальных заработных плат, увеличивать пенсии и пособия наиболее уязвимым группам граждан темпами выше инфляции», – отметила Наталья Линдигрин, исполнительный директор АНО Институт региональных проблем.

«Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами», – важные для российского общества слова президента. Озвученные решения по снижению уровня бедности, а также совершенствование мер адресной поддержки семей с детьми, запуск дополнительных программ медицинской помощи, расширение деятельности фонда «Круг добра» – все это направлено на достижение общей для всех цели сбережения народа», – считает собеседница.

По ее словам, ключ к повышению материального благополучия российских семей, их доходов – это высокие темпы экономического роста в стране.

«Мы также уже можем говорить, что на попытки внешнего давления и ограничений Россия ответила расширением числа международных партнеров. Укрепление взаимодействия связано с развитием портовой и трубопроводной инфраструктуры страны. Также Россия использует свое геополитическое положение для развития транспортных коридоров. Это не только скажется на нашем торговом обороте, но и станет дополнительным импульсом для развития ВВП. К тому же мы развиваем сотрудничество с другими странами не только в экономике и торговле, но и в гуманитарной сфере», – добавила она.

«Если говорить о построении экономики, обладающей полным суверенитетом: технологическим, научным, кадровым, – то здесь президент подчеркивает необходимость не просто ипортозаместить какие-то продукты, а добиваться лидерства по ключевым направлениям их производства», – уточнила эксперт.

«Для этого в числе конкретных поручений озвучены: расширение промышленной ипотеки, продление программы инфраструктурных бюджетных кредитов, льготной ипотеки, модернизации ЖКХ, приведение в нормативных порядок вслед за федеральными региональных и муниципальных трасс», – отметила собеседница.

«Немаловажным станет для развития страны и финансовый суверенитет с полным отказом от заимствований за рубежом и повышением доступности собственных финансовых ресурсов для проектов новой экономики. Президент особо отметил: «Благодаря крепкому платежному балансу РФ нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу, финансовые ресурсы у нашей экономики есть», – напомнила политолог, указав на то, что новый этап в развитии страны будет результативным и успешным.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обозначил приоритетные задачи, которые стране предстоит решить в 2023 году.

«Их решение позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года», – приводит слова президента сайт Кремля. Глава государства указал, что необходимо вывести взаимодействие с ключевыми партнерами на новый уровень, это касается энергетического, продовольственного секторов, финансов, а также логистики и высокотехнологичных отраслей.

«Введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития, но мы никогда не пойдем по пути самоизоляции и автаркии, как я уже неоднократно об этом говорил. Напротив, расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто четко понимает, где – чужие, а где – национальные, собственные интересы», – сказал президент.

Он отметил, что Россия наращивает с такими государствами торговые и инвестиционные отношения: «Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны. Собственно говоря, это происходит у нас уже в течение многих лет – даже вне привязки к сегодняшним событиям в мире».

Другой задачей является укрепление технологического суверенитета, обеспечение опережающего роста обрабатывающей промышленности.

«Санкционные ограничения поставили перед нашей страной много непростых задач: возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, нарушена привычная логистика. Но, с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым и научным суверенитетом», – сообщил президент.

«Важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям, таким как, уже говорили, искусственный интеллект, вычисления и передача данных, новые промышленные технологии и так далее», – отметил Путин.

Он отметил, что обрести технологический суверенитет нельзя в один момент – нужно продолжать системную работу на перспективу. «В этой связи необходимо ускорить и подготовку обновленных планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, включая металлургическую промышленность, автопром, энергетику, скорректировать планы развития оборонно-промышленного комплекса и параметры гособоронзаказа, в том числе с учетом результатов работы Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению наших вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции», – сообщил глава государства.

Еще одним приоритетом станет обеспечение финансового суверенитета России. У экономики страны есть ресурсы, нужно повысить их доступность для проектов новой экономики, для высокотехнологичных предприятий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, сказал президент.

Среди важных задач на следующий год президент назвал и опережающее развитие инфраструктуры и рост доходов населения: «В наступающем году приоритетной задачей для правительства и субъектов Федерации должно стать обеспечение заметного, ощутимого роста реальных заработных плат. Одним из важнейших индикаторов здесь является минимальный размер оплаты труда. В этом году он был увеличен, повышен дважды – на 8,6% и на 10%, а с начала нового года он составит более 16 тысяч рублей в месяц».

«Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа должна обеспечивать человеку достойный доход», – подчеркнул президент.

Кроме того, Путин назвал в качестве ключевой задачи следующего года защиту материнства, детства, поддержку семей на всех уровнях. «Защита материнства, детства, поддержка семей и сбережение народа – это абсолютная, непререкаемая ценность для каждого из нас, для всей страны», – сообщил глава государства. Он сообщил, что с 1 января 2023 года будет трансформирована система поддержки материнства и детства: введено единое ежемесячное пособие для нуждающихся семей с детьми от рождения до 17 лет.

«Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителя или беременной женщины, причем сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания», – сказал президент.

Также отдельно Путин обозначил обеспечение безопасности и восстановление качества жизни в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. «В целом в течение нескольких лет стандарты социальной поддержки, работы здравоохранения, образования, культуры, транспорта будут повышены до уровня соседних российских регионов», – отметил глава государства.

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