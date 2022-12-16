 

В Эстонию прибыла рота армии США для уисления восточного фланга НАТО

16.12.2022, 14:15, Новости дня
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Рота американских вооруженных сил прибыла в Эстонию в рамках усиления восточного фланга Североатлантического альянса, она будет проводить совместные учения с подразделениями эстонской 2-й пехотной бригады, сообщил портал эстонской телерадиовещательной корпорации ERR.

Военные США прибыли в Эстонию на основе двухстороннего договора о сотрудничестве, эстонское командование считает, что переброска американского подразделения позволит 2-й пехотной бригаде расширить практику взаимодействия с союзниками, передает ТАСС со ссылкой на ERR.

Между тем, в Эстонии также находится сводный батальон передового базирования НАТО под патронатом Великобритании. Также на авиабазе Эмари размещен ротационный контингент ВВС Германии.

Ранее Эстония сообщила о планах закупить у США реактивные системы залпового огня HIMARS.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как прибалтийские страны и Польша, делающие воинственные антироссийские заявления, готовятся к войне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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