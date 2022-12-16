В Эстонию прибыла рота армии США для уисления восточного фланга НАТО
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Рота американских вооруженных сил прибыла в Эстонию в рамках усиления восточного фланга Североатлантического альянса, она будет проводить совместные учения с подразделениями эстонской 2-й пехотной бригады, сообщил портал эстонской телерадиовещательной корпорации ERR.
Военные США прибыли в Эстонию на основе двухстороннего договора о сотрудничестве, эстонское командование считает, что переброска американского подразделения позволит 2-й пехотной бригаде расширить практику взаимодействия с союзниками, передает ТАСС со ссылкой на ERR.
Между тем, в Эстонии также находится сводный батальон передового базирования НАТО под патронатом Великобритании. Также на авиабазе Эмари размещен ротационный контингент ВВС Германии.
Ранее Эстония сообщила о планах закупить у США реактивные системы залпового огня HIMARS.
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