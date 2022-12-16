Овощи на пару и никакой газировки: шесть приемов, которые помогут снизить потребление углеводов

Чтобы похудеть без вреда для здоровья, рекомендуется сократить потребление углеводов. Однако сделать это нелегко, поскольку многие ежедневно потребляемые продукты содержат их в больших количествах. В сегодняшней статье мы расскажем, как без особого труда снизить потребление углеводов.

Что такое углеводы?

Это макроэлементы, основная функция которых заключается в немедленном обеспечении организма энергией для выполнения жизненно важных задач. Их очень легко найти в повседневных продуктах, таких как хлеб, макароны или фрукты.

Во время занятий спортом тело использует углеводы для полноценного функционирования. Углеводы являются основным источником энергии и считаются основой пищевой пирамиды. Как сократить их количество в рационе? Вот 6 простых советов.

Заменяем пшеничную муку

Всем известно, что пшеничная мука чаще всего используется для выпечки. Но в ней много углеводов. Есть более здоровые альтернативы с низким содержанием углеводов, которые также можно применять для выпечки и других кулинарных экспериментов.

Некоторые из традиционных заменителей пшеничной муки изготавливаются из кокоса или грецкого ореха. Например, что 100 г ореховой муки содержат менее 11 г углеводов. Кокосовый вариант содержит менее 21 г углеводов. Таким образом, чтобы похудеть, необходимо просто заменить классическую пшеничную муку альтернативными низкоуглеводными вариантами.

Больше овощей в рационе

В меню большинства ресторанов есть много вариантов овощных гарниров. В зависимости от того, что вы заказываете, официант может предложить гарнир в виде картофеля, макарон, риса или овощей. Для красивой фигуры лучше выбирать последний вариант.

Едим на завтрак яйца

Даже здоровые, на первый взгляд, завтраки, как правило, содержат много углеводов. Яйца — хороший выбор для первого приема пищи в таком случае. В одном яйце содержится менее 1 г углеводов. С другой стороны, они представляют собой отличный источник белка, который может поддерживать чувство сытости в течение нескольких часов.

В идеале вы должны научиться правильно готовить яйца. Эксперты рекомендуют жарить на небольшом количестве оливкового масла, варить или подавать с тушеными овощами.

Отказываемся от сладкой газировки

Соки и сладкие газированные напитки имеют низкую питательную ценность. Также они дают много ненужных калорий.

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Это явный пример источника простых углеводов. В таких напитках много сахара, который негативно влияет на обмен веществ и, среди прочего, вызывает:

повышенную резистентность к инсулину; риск диабета 2 типа; повышенную вероятность избыточного веса и ожирения.

Пробуем другие виды хлеба

Хлеб, который часто встречается в ежедневном рационе многих людей, к сожалению, считается одним из самых богатых углеводами продуктов в мире. Например, в белом хлебе мало клетчатки и содержится значительное количество углеводов.

Лучшее, что вы можете сделать, это искать более здоровые альтернативы. Более полезным считается гречневый хлеб.

Альтернатива коровьему молоку

Молоко – это питательный напиток. Но от него лучше отказаться, если вы планируете придерживаться низкоуглеводной диеты. Из каждых 240 мл коровьего молока организм усваивает 12-13 г углеводов. Поэтому лучше найти достойные заменители традиционного молока.

Некоторыми нравится кокосовое, миндальное молоко или молоко грецкого ореха. Большинство этих продуктов содержат не более 2 г углеводов на порцию, что вполне приемлемо для низкоуглеводной диеты.

Вместо заключения

Сокращение потребления углеводов не должно приносить дискомфорт. Уловки, которыми мы поделились в статье, должны помочь вам сделать этот переход простым и здоровым. Стоит помнить, что необходимо сократить, но не полностью исключить углеводы из своего рациона. В противном случае не исключены проблемы со здоровьем.