Тенденция темных корней и светлых волос набирает обороты: как создать модный образ 2023 и не выглядеть так, будто забыли покраситься

Метод окрашивания в виде темных корней и светлых кончиков в некоторых случаях является весьма спорным в плане красоты. Иногда создается впечатление не ухоженности, словно женщина не успела подкрасить корни. Чтобы ничего подобного не было, нужно выбрать правильную технику, которая поможет волосам выглядеть пышными и привлекательными. Рекомендуемые техники омбре и балаяж, которые визуально увеличивают объем и обеспечивают гармоничный переход от темного к светлому тону.

Платиновые оттенки

Чтобы переход выглядел более гармонично, отдайте предпочтение одинаковым оттенкам, как у корней, таки и кончиков. К примеру, каштановые или волосы цвета темного шоколада смотрятся эффектно с золотистыми кончиками, черные и темно-серые станут более привлекательными в сочетании с платиновыми светлыми кончиками. То есть, холодные оттенки должны сочетаться с холодными, как теплые с теплыми цветами.

Коричневый и бежево-русый

Также используется мягкая техника омбе, при которой происходит сочетания темных коричневых корней и бежево-русыми кончиками. Волосы выглядят очень привлекательно, поскольку визуально увеличивается объем, появляется блеск и переливы, светлые участки волос напоминают выгоревшие на солнышке волосы, которые обрели очень оригинальный и теплый оттенок.

Золотистый блонд с темными корнями

Если вы являетесь брюнеткой, но хотите изменить имидж и стать блондинкой, не стоит идти на кардинальные перемены и осветлять все волосы. Во-первых, такое окрашивание сегодня не в тренде, во-вторых, это не очень красиво, в-третьих, для вас такой вариант будет непривычным и не факт, что понравится.

В-четвертых, балаяж станет самой удачной и щадящей техникой, которая придаст красоту вашей прическу в целом и не навредит структуре волос.

Медово-русые и с темными корнями

Если вы мечтаете о контрастных цветах, не ограничивайтесь двумя оттенками, предпочтите их побольше. К примеру, отличным вариантом будет балаяж с темными волосами не только у корней, но и с прядями темного цвета по всей длине. Кроме них, позаботьтесь о том, чтобы наряду с теплыми медовыми оттенками присутствовали русые и даже платиновые или яркий блонд. Такое сочетание нескольких тонов будет смотреться очень эффектно.

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Естественные корни

Нет ничего зазорного в том, чтобы продемонстрировать свой цвет волос. однако это надо делать осторожно, чтобы дина отросших частей не была слишком большой. Пусть это будет несколько сантиметров, это не испортит внешнего вида. Если же волосы отросли достаточно сильно, посетите салон, поскольку это выглядит не очень привлекательно. А пока они только отрастают, можно выбрать оригинальную прическу, которая подчеркнет уникальность вашего естественного цвета.

Карамель с яркими светлыми бликами

Сочетание корней в цвете карамели и светлых кончиков блонд является классическим и оптимальным, поскольку это плавный теплый переход, подчеркивающий красоту локонов. Создается впечатление выгоревших на солнце волос, а этот эффект сегодня в будущем сезоне будет в тренде.

Осенние краски

Если вам импонирует золото осенней листвы, никто не запретит вам прощаться с этим стилем (тем более, если вы принадлежите к представительницам прекрасного пола осеннего типа), даже если за окнами зима. Выберите оттенки медового, светлой карамели и золота на кончиках, а корни оставьте натуральными или придайте им импонирующего вам темного оттенка, используя технику омбре.

Обрамление лица

Очень оригинальным и практичным является метод осветления кончиков или целых прядей у лица. Если вы предпочитаете оставить свой натуральный цвет, но он вам кажется слишком темным, выберите омбре или полное окрашивание боковых прядей. Такой вариант также смотрится очень привлекательно.