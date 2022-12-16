 

Павел Прилучный проведет паблик-ток в магазине Рив Гош в Санкт-Петербурге

16.12.2022, 13:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Санкт-Петербург, прекрасная новость!

В эту субботу – 17 декабря в 13.00 приглашаем вас на открытый паблик-ток* с актером театра и кино Павлом Прилучным в РИВ ГОШ на Московском проспекте, 207.

Павел поделится секретами успеха у публики и расскажет о любимых ароматах.

Также в этот день для вас:

– скидки до 50%

– подарки за покупку:
от 5000 рублей –бьюти-бокс и консультация астролога**

от 2500 рублей – маска для лица

Золотая Карта РИВ ГОШ  в подарок при любой покупке!

– флеш-макияж всем желающим

–  викторина с призами каждые 30 минут, угощения

* 17.12.22 РИВ ГОШ ун-г «Московский». Публичная беседа. Вход свободный.
** 17.12.22 РИВ ГОШ ун-г «Московский». Количество подарков ограничено. Содержимое бьюти-боксов может отличаться. Флеш-макияж – это макияж одной зоны лица длительностью до 15 минут. Флеш-макияж и консультация астролога в порядке живой очереди при условии свободных специалистов. Подробности у консультантов магазина


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03.21 / Для борьбы с алкоголизмом Минздрав предложил уменьшить размер рюмки

15.03.21 / Роспотребнадзор обязал американские фастфуды, работающие в России, добавить в меню блюда русской кухни

16.09.20 / Скандалы: Бой за водопой

30.11.21 / Эксперты назвали признаки скорой «смерти» iPhone

09.07.21 / Неопознанный объект приблизился к МКС

02.09.21 / Переход на зимнее время произойдёт не во всех регионах России

31.03.21 / Королева Елизавета II совершила первый публичный выход в 2021 году в годовщину “мегзита”

28.08.22 / Мнение: Поджог машины работника Генштаба

30.09.20 / Люди-невидимки существуют?

22.02.21 / СК начал проверку в отношении рабочих, потушивших для профилактики Вечный огонь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика