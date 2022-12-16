Павел Прилучный проведет паблик-ток в магазине Рив Гош в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, прекрасная новость!

В эту субботу – 17 декабря в 13.00 приглашаем вас на открытый паблик-ток* с актером театра и кино Павлом Прилучным в РИВ ГОШ на Московском проспекте, 207.

Павел поделится секретами успеха у публики и расскажет о любимых ароматах.

Также в этот день для вас:

– скидки до 50%

– подарки за покупку:

от 5000 рублей –бьюти-бокс и консультация астролога**

от 2500 рублей – маска для лица

Золотая Карта РИВ ГОШ в подарок при любой покупке!

– флеш-макияж всем желающим

– викторина с призами каждые 30 минут, угощения

* 17.12.22 РИВ ГОШ ун-г «Московский». Публичная беседа. Вход свободный.

** 17.12.22 РИВ ГОШ ун-г «Московский». Количество подарков ограничено. Содержимое бьюти-боксов может отличаться. Флеш-макияж – это макияж одной зоны лица длительностью до 15 минут. Флеш-макияж и консультация астролога в порядке живой очереди при условии свободных специалистов. Подробности у консультантов магазина