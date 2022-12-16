Павел Прилучный проведет паблик-ток в магазине Рив Гош в Санкт-Петербурге
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Санкт-Петербург, прекрасная новость!
В эту субботу – 17 декабря в 13.00 приглашаем вас на открытый паблик-ток* с актером театра и кино Павлом Прилучным в РИВ ГОШ на Московском проспекте, 207.
Павел поделится секретами успеха у публики и расскажет о любимых ароматах.
Также в этот день для вас:
– скидки до 50%
– подарки за покупку:
от 5000 рублей –бьюти-бокс и консультация астролога**
от 2500 рублей – маска для лица
Золотая Карта РИВ ГОШ в подарок при любой покупке!
– флеш-макияж всем желающим
– викторина с призами каждые 30 минут, угощения
* 17.12.22 РИВ ГОШ ун-г «Московский». Публичная беседа. Вход свободный.
** 17.12.22 РИВ ГОШ ун-г «Московский». Количество подарков ограничено. Содержимое бьюти-боксов может отличаться. Флеш-макияж – это макияж одной зоны лица длительностью до 15 минут. Флеш-макияж и консультация астролога в порядке живой очереди при условии свободных специалистов. Подробности у консультантов магазина
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