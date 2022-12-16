 

Марго Робби, Брэд Питт, Оливия Уайлд и другие на премьере фильма “Вавилон” в Лос-Анджелесе

16.12.2022, 13:55, Разное
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Минувшим вечером в Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ исторической драмы от создателя фильмов “Ла-Ла Ленд” и “Одержимость”. Первыми ленту “Вавилон” традиционно увидели голливудские знаменитости, среди которых на ковровой дорожке отметились исполнители главных ролей Марго Робби и Брэд Питт, а также актриса Оливия Уайлд, звезда “Великой” Эль Фэннинг, экс-солистка Destiny’s Child Келли Роуленд и другие селебрити.

“Вавилон” – история о переходе от немого кино к звуковому и о зарождении Золотого века Голливуда, который пришелся на 1920-е годы. Известно, что Шазелл обдумывал идею ленты 15 лет. Как утверждает сам режиссер, он хотел показать не только роскошную жизнь актеров тех времен, но и настоящую “изнанку” славы. 

Мировая премьера ленты состоится 25 декабря.

Брэд ПиттМарго РоббиОливия УайлдЭль ФэннингКелли Роуленд


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