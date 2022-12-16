Немецкие ЗРК Patriot не помогут улучшить ситуацию с ПВО Польши

Польская система ПВО сегодня находится в ужасном состоянии, которое можно сравнить только с состоянием де-факто несуществующего военного флота. Как пишет Dziennik Polityczny, две батареи немецких ЗРК Patriot, которые, вероятно, всё-таки на время окажутся в стране, не смогут улучшить ситуацию, а если прибавить к этому истощившиеся запасы вооружений, то общая картина выглядит и вовсе удручающе.



AP

История с предложением Германии предоставить Польше две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot прошла полный круг. Как пишет Dziennik Polityczny, немецкие ЗРК, вероятно, всё-таки окажутся в Польше, но из-за политической склоки, которая всё это сопровождала, поляки, к сожалению, могут не получить тех выгод, на которые могли бы претендовать, а Patriot при этом прибудут к ним только на некоторое время.

Как продолжает автор материала, в деле с Patriot есть несколько аспектов, которые в пропагандистской шумихе почти полностью ускользнули от внимания общества. Польша планирует купить в США восемь батарей Patriot. Соглашение, заключённое в 2018 году с США, на данный момент предполагает приобретение только двух батарей, что слишком мало для Польши. В мае власти Польши направили в США запрос ещё на шесть систем. Однако дело в том, что даже если бы подписать контракт удалось в короткие сроки, то до того, как ЗРК будут изготовлены и попадут в Польшу, пройдёт довольно много времени.

Кроме того, польская система противовоздушной обороны находится в ужасном состоянии, которое в принципе можно сравнить только с состоянием де-факто несуществующего военного флота. То, чем располагает Польша, лишь тень того, чем — даже без поставок с Запада — располагает сейчас Украина. Немецкие батареи относятся к более старому типу по сравнению с теми, которые Варшава покупает в США, но они прошли модернизацию.

«Ужасающее состояние польской противовоздушной обороны вынуждает задать вопрос: осознают ли это власти страны. Потому что сегодня польское небо беззащитно, а авиация в случае войны — если союзники не перебросят свои системы ПВО на польские аэродромы — будет перебазирована в основном на… немецкие аэродромы», — пишет автор статьи.

Он отмечает и другой аспект данного вопроса, а именно передачу польского оружия Киеву. Поддержка Украины привела к временному ослаблению собственных возможностей Польши в части определённых категорий техники и боеприпасов. Секретом Полишинеля является, например, то, что масштабные поставки Польшей артиллерийских снарядов истощили её стратегические, то есть так называемые неприкосновенные запасы.

Также следует поинтересоваться, пишет автор материала, почему, в отличие от целого ряда других государств региона, Польша передала технику Украине, но не смогла, как, например, словаки и чехи, одновременно заключить контракты, по которым взамен получила бы от своих союзников что-нибудь бесплатно.

«То, что власти РП покупают много техники, правильно и похвально. Но дело в том, что можно было бы попытаться договориться о технике с другими государствами. Польские соседи так и делают. Поляки этого не сделали, а жаль, потому что в обмен на передачу своих систем ПВО Украине можно было бы попытаться получить Patriot — немецкие или другие. Сегодня, когда Польша уже передала всё, что могла, для переговоров уже слишком поздно», — считает автор Dziennik Polityczny.