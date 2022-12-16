 

Элитная квартира в 130 квадратов в центре Москвы: откуда у 23-летнего Славы Марлоу такие деньги

16.12.2022, 13:22, Разное
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Певец Слава Марлоу взлетел на вершину славы за считанные месяцы. Словно из ниоткуда появился неприметный паренек, который вмиг покорил сердца миллионов слушателей. Исполнитель хита “Ты горишь, как огонь” сразу начал зарабатывать большие деньги .

В эфире ютуб-шоу “Вписка” 23-летний Сава Марлоу рассказал, на что тратил свои сбережения. Как выяснилось, он решил не ходить по ресторанам и не транжирить направо и налево кровно заработанное, а накопил сумму и приобрел квартиру в Москве. По словам артиста, роскошное жилье площадью в 130 квадратов обошлось ему в 100 миллионов рублей.

Певец рассказал, что раньше жил в загородном доме. В городе он не хотел чувствовать себя как в клетке, поэтому ему нужна была просторная жилплощадь.

На стенах квартиры Славы Марлоу развешаны золотые и платиновые диски за музыкальные хиты. На столе, к удивлению зрителей, оказались презервативы.

На кухне у артиста есть домашний кинотеатр, а в холодильнике много алкогольной продукции. В квартире Марлоу все говорит о том, как хозяин любит проводить время и чем занимается.

В ванной установлен электронный унитаз. В гардеробной развешаны наряды от люксовых брендов и из лимитированных коллекций от российских дизайнеров.


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