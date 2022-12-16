В Москве вечером в пятницу ожидают 9-балльные пробки из-за снегопада
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16 декабря в Москве вечером ожидаются 9-балльные пробки. Об этом горожан предупредил Департамент транспорта. Особенно сильные заторы могут появиться в центре города, на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на МКАД.
Это связано с погодными условиями. В столице прошел сильный снегопад. Телеканал “360” сообщает, что москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт. Это разгрузит дороги и позволит коммунальщикам очистить их от снега.
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