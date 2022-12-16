 

Компания «Севейра» подводит к банкротству поставщика школьного питания «КСП Колпинского района»

16.12.2022, 13:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания «Севейра» подала иск о взыскании долгов на 4,5 миллиона рублей к «Комбинату социального питания района Колпинского района», принадлежащему правительству Санкт-Петербурга.

О какой задолженности речь, в настоящее время неизвестно. Однако, судя по схожему иску от компании «Севейра», поданному другому городскому «Комбинату социального питания Пушкинского района» на 6,7 миллиона рублей, речь может идти о долгах за поставки продуктов.

Совладельцем компании «Севейра» является Марина Филатова, которая до 2018 года владела частью компании «Северный торговый путь». В мае 2020 года эта компания стала фигурантом дела ФАС о картельном сговоре между «Северным торговым путем» и компанией «ТД «Ленинградский». Антимонопольщики установили, что при совместном участии в государственных тендерах они действовали согласованно. Оказалось, что вторым совладельцем «Северного морского пути» являлся бывший гендиректор «ТД «Ленинградский» Владимир Курапов.

«ТД «Ленинградский» в настоящее время активно захватывает рынок школьного питания в Санкт-Петербурге. В 2022 году компания расширила свою деятельность на Московский район Петербурга. Именно там по субподрядам в настоящее время работает «КСП Колпинского района». Примечательно, что «КСП Пушкинского района» также был конкурентом «ТД «Ленинградский», но иск, приведший компанию к банкротству, изменил ситуацию.

Не исключено, что иск от «Севейры» это часть сговора по укреплению своих рыночных позиций.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09.22 / Стали известны издержки H&M из-за ухода из России

11.02.22 / Сергей Безруков и Анна Матисон об усыновлении ребенка: “Возьмем, когда будем готовы”

16.10.21 / Кофе, сыр и другие продукты, влияющие на запах изо рта так же, как чеснок (а также продукты, делающие дыхание приятным и свежим)

18.05.21 / Розовый кварц поможет при заниженной самооценке, а черный турмалин защитит от отрицательной энергии: как использовать полудрагоценные камни для здоровья и благополучия

25.03.22 / “Baby braids” как один из hair-трендов весны: свежие прически с косами, которые будут модными в теплый сезон

19.01.22 / Кейт Миддлтон вернулась к королевским обязанностям после праздников

10.07.20 / Михаил Ходорковский о причинах обысков в Москве

31.01.22 / Бабкина, Панайотов и не только: кто из знаменитостей живет в гостевом браке

19.07.22 / Polsat News – aмериканские «Абрамсы» превратят Польшу в «танковую державу»

12.09.22 / Молоко виновато: есть ли связь между молочными продуктами и акне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика