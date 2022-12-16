Компания «Севейра» подводит к банкротству поставщика школьного питания «КСП Колпинского района»

Компания «Севейра» подала иск о взыскании долгов на 4,5 миллиона рублей к «Комбинату социального питания района Колпинского района», принадлежащему правительству Санкт-Петербурга.

О какой задолженности речь, в настоящее время неизвестно. Однако, судя по схожему иску от компании «Севейра», поданному другому городскому «Комбинату социального питания Пушкинского района» на 6,7 миллиона рублей, речь может идти о долгах за поставки продуктов.

Совладельцем компании «Севейра» является Марина Филатова, которая до 2018 года владела частью компании «Северный торговый путь». В мае 2020 года эта компания стала фигурантом дела ФАС о картельном сговоре между «Северным торговым путем» и компанией «ТД «Ленинградский». Антимонопольщики установили, что при совместном участии в государственных тендерах они действовали согласованно. Оказалось, что вторым совладельцем «Северного морского пути» являлся бывший гендиректор «ТД «Ленинградский» Владимир Курапов.

«ТД «Ленинградский» в настоящее время активно захватывает рынок школьного питания в Санкт-Петербурге. В 2022 году компания расширила свою деятельность на Московский район Петербурга. Именно там по субподрядам в настоящее время работает «КСП Колпинского района». Примечательно, что «КСП Пушкинского района» также был конкурентом «ТД «Ленинградский», но иск, приведший компанию к банкротству, изменил ситуацию.

Не исключено, что иск от «Севейры» это часть сговора по укреплению своих рыночных позиций.