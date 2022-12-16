Песков сообщил о состоявшемся разговоре Путина и премьер-министра Индии Моди

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой правительства Индии Нарендрой Моди, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также опроверг информацию Bloomberg о том, что Моди якобы отказался от проведения ежегодной встречи с Путиным в этом году. Песков пояснил, что таких переговоров в графике российского президента не было, передает ТАСС.

Ранее Россия предложила Индии сотрудничать в области строительства крупнотоннажных судов.

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