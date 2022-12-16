Казачий атаман Долуда: Семен Бойков нужен России

Семен Бойков отстаивал интересы РФ в недружественном государстве. И если теперь ему нужна помощь, мы должны ее оказать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал казачий атаман Николай Долуда. Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, проживающий в Австралии, был вынужден укрыться в российском консульстве в Сиднее из-за стычки на проукраинском митинге.

«Бойков – замечательный человек, настоящий патриот. Он, находясь в непростой жизненной ситуации, поддерживает Россию по всем направлениям. Он оказался жертвой преследования в Австралии за свою общественную позицию, деятельность и убеждения», – сказал депутат Госдумы, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

«Важно понимать, что Бойков всегда выступал на стороне России. Даже будучи в недружественном нам государстве, он отстаивал интересы родины. И, насколько я понимаю, теперь он хотел бы получить российское гражданство», – продолжил парламентарий.

«Безусловно, мы будем оказывать ему всю необходимую помощь, в том числе по линии МИД. Этого человека необходимо вызволить и вернуть в Россию, если это желание у него сохранится. Такие люди нам нужны», – подчеркнул собеседник.

«В РФ Семен Бойков был бы полезен своими убеждениями, взглядами и патриотикой и знаниями, которые он получил, живя в недружественном государстве. И мы не можем оставить его в нынешней ситуации», – заключил Долуда.

Ранее депутат Госдумы, председатель Высшего совета Общероссийской организации по развитию казачества «Союз казаков РФ и зарубежья» Виктор Водолацкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД призвал МИД оказать помощь Семену Бойкову.

Напомним, атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, который живет в Австралии, был вынужден укрыться в консульстве РФ в Сиднее от преследования со стороны австралийской полиции после драки с участниками проукраинского митинга. Об этом сообщил его адвокат Марк Дэвис.

Бойков был задержан в Австралии, его обвинили в нанесении побоев средней тяжести. Как сообщили в федеральной полиции Австралии, он был освобожден под залог, но полиция начала расследование «в связи с неисполнением ордера на условно-досрочное освобождение», передает ТАСС.

Дэвис сообщил, что его клиент обратился в консульство из-за «преследования со стороны полиции штата Новый Южный Уэльс». Бойков рассматривает возможность получения убежища и «варианты своего поведения после этого».

Российское посольство заявило, что «принимает меры по оказанию помощи Бойкову». Москва требовала прекратить преследование Бойкова после того, как его приговорили к 10 месяцам тюрьмы за нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации. МИД РФ заявил, что Австралия хочет наказать атамана за то, что он озвучил неудобную для властей информацию. Суд назначен на 25 января.

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