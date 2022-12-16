Песков: Ответ на решение Запада по потолку цен на нефть досогласовывается

Указ президента РФ Владимира Путина по ответным мерам на утверждение западными странами потолка цен на российскую нефть будет вскоре опубликован, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В настоящее время, по его словам, досогласовываются последние моменты, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД писала, как РФ лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен.

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