 

Песков: Ответ на решение Запада по потолку цен на нефть досогласовывается

16.12.2022, 12:50, Новости дня
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Указ президента РФ Владимира Путина по ответным мерам на утверждение западными странами потолка цен на российскую нефть будет вскоре опубликован, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В настоящее время, по его словам, досогласовываются последние моменты, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД писала, как РФ лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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