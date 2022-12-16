Гарри и Меган о суицидальных мыслях и выкидыше из-за травли прессы во второй части документалки

Заключительные эпизоды документального шоу “Гарри и Меган” уже в сети, и не обсудил их только ленивый. Что неудивительно, ведь новые серии буквально напичканы ранее неизвестными подробностями личной жизни Сассекских, в том числе фотографиями совсем крошечного сына пары Арчи.

В финальной части Меган призналась, что в какой-то момент из-за нападок британской прессы у нее появились суицидальные мысли. По словам герцогини, она хотела обратиться за психологической помощью, но королевская семья проигнорировала эту проблему.

Они переживали о том, как это будет выглядеть для монархии, – вспомнила она.

По словам Гарри, родственники не видели ничего страшного в состоянии его жены, и теперь он корит себя за то, что не смог ей помочь.

Я был опустошен. Я знал, что она борется. Мы оба боролись, но я никогда не думал, что это дойдет до такой стадии, и тот факт, что это произошло, заставил меня разозлиться и устыдиться.

Мама Меган Дория, которой в то время тоже пришлось нелегко, прокомментировала ситуацию.

Это действительно разбило мое сердце, потому что я знала, что это ужасно. Любой матери нелегко такое слышать.

Состояние герцогини ухудшилось после “мегзита”. Отрекшись от дворца, в 2020 году супруги переехали в Канаду, после чего давление прессы только усугубилось. Не выдержав, Меган попросила своего приятеля, актера Тайлера Перри, помочь им тайно улететь в Лос-Анджелес.

По словам пары, из-за скандальных новостей в Daily Mail у Меган случился выкидыш, причем, в первый же день в новом доме в Монтесито. От внезапной боли она, держа на руках Арчи, упала на пол. В случившемся Гарри винит прессу и королевскую семью, которая держалась от происходящего в стороне.

В первых сериях документального проекта Netflix Гарри и Меган успели подробно рассказать о своем знакомстве и неудачном первом свидании, а также о дресс-коде, давлении королевской семьи и отношениях с Кейт Миддлтон. Все подробности доступны в нашем материале.