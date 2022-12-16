 

“Лучший подарок на день рождения”: Джейн Фонда сообщила, что ее рак перешел в фазу ремиссии

16.12.2022, 12:30, Разное
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Похоже, Рождество в дом Джейн Фонды, которой 21 декабря исполняется 85 лет, пришло раньше срока. Накануне обладательница “Оскара” вышла на связь с поклонниками и официально сообщила им радостную новость — ее лимфома вошла в стадию ремиссии, и теперь актриса, наконец, сможет отдохнуть от химиотерапии.

На прошлой неделе онколог сказал мне, что мой рак находится в стадии ремиссии, и я могу прекратить химиотерапию, – написала она на своем сайте в посте под заголовком “Лучший подарок на день рождения в истории!”.

Фонда подчеркнула, что первые четыре курса химиотерапии прошли довольно безболезненно, а вот последний сеанс стал для ее организма особенно тяжелым.

Я чувствую себя счастливицей. Я благодарю всех вас, кто молился и думал обо мне. Я уверена, что это сыграло свою роль. 

О том, что у Джейн Фонды диагностирована неходжкинская лимфома, она сообщила в сентябре этого года. Тогда актриса подробно рассказала о своем состоянии и лечении в социальных сетях. Кстати, в августе Фонда разоткровенничалась о пластике и призналась, что жалеет о том, что сделала подтяжку лица.

Джейн Фонда прославилась в 60-70-х годах, когда на экраны вышли фильмы “Барбарелла”, “Хищники”, “Босиком по парку” и “Погоня”. В 2005 году Фонда сыграла в комедии “Если свекровь — монстр” вместе с Дженнифер Лопес, что буквально перезапустило ее карьеру. Фильм имел успех и собрал в прокате более 150 миллионов долларов, запомнившись зрителям по всему миру.


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