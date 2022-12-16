Разногласия уладить не удалось — лидеры стран ЕС не смогли согласовать потолок цен на газ

На саммите ЕС в Брюсселе главам государств и правительств ЕС предстояло решить множество спорных вопросов, передаёт Das Erste. Им удалось согласовать пакет помощи Украине в размере €18 млрд, а также «сдвинуть с мёртвой точки» девятый пакет санкций против России. В то же время решение других вопросов пришлось отложить до лучших времён: лидеры стран так и не договорились о потолке цен на газ. Не улажены разногласия и по вопросу источника финансирования «плана экономической защиты ЕС» от программы поддержки национальной экономики США.



AP

«Одна тема сложнее другой», — заявил поздно вечером в четверг председатель Европейского совета Шарль Мишель. Однако, по его словам, на последнем саммите ЕС в конце столь «неспокойного года» странам удалось многого достичь, передаёт Das Erste.

«Мы удовлетворены тем, что смогли принять решения по всем пунктам сложной повестки дня. В итоге мы договорились. В этом сила Европейского союза», — заявил Мишель.

Однако премьер-министр Чехии Петр Фиала указал, что всё не столь гармонично. Чехия председательствовала в Совете ЕС последние полгода. «Честно говоря, это было непросто. Но я рад, что нам удалось послать чёткий сигнал — в первую очередь поддержки Украине».

Страны ЕС согласовали пакет помощи Украине в размере €18 млрд. Ранее Польша неожиданно заблокировала это решение: премьер-министр страны Матеуш Моравецкий раскритиковал тот факт, что выплаты Киеву привязаны к другим вопросам, например минимальному налогу для международных корпораций.

Видеообращение Владимира Зеленского стало «переломным моментом»: в нём президент Украины предупредил, что «борьба за мир» на Украине и во всей Европе не должна зависеть от недопонимания и разногласий между некоторыми государствами — членами ЕС, пишет издание.

Выступление Зеленского, видимо, «возымело эффект»: 27 глав государств и правительств договорились увеличить на €2 миллиардов так называемый Европейский фонд мира — фонд, из которого финансируются поставки оружия на Украину.

По данным издания, незадолго до окончания саммита заседавшие в это же время послы стран ЕС успели «сдвинуть с мёртвой точки» девятый пакет санкций против России. Из-за возможного увеличения российского или китайского влияния на Балканах Боснии и Герцеговине был предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС.

Страны ЕС также договорились о стратегии в отношении «гигантской» программы поддержки национальной экономики США. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, эта программа является «шагом в правильном направлении», поскольку она будет способствовать развитию технологий, не оказывающих негативного воздействия на климат. Однако он подчеркнул, что этот инвестиционный план препятствует справедливой конкуренции с ЕС и его компаниями за счёт субсидий и налоговых льгот.

Как считает издание, страны ЕС хотят избежать торговой войны со своим близким партнёром США, но в то же время требуют справедливости. В ближайшие недели Еврокомиссия разработает план экономической защиты ЕС, который поможет избежать «попадания в спираль субсидий».

«Аналогом налоговых льгот является государственная помощь, — сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — В январе мы представим предложение. Мы будем следить не только за внутренним рынком, но и учитывать глобальную конкуренцию».

«Яблоком раздора» является источник финансирования: Франция требует для этой цели создания новых фондов ЕС, Германия, Финляндия и другие страны скептически относятся к чему-либо, что будет финансироваться за счёт новых кредитов или долгов.

На саммите страны также сделали «шаг к договорённости» после месяца борьбы за потолок цен на газ. Главы государств и правительств поручили министрам энергетики найти решение на встрече, которая состоится в следующий понедельник в Брюсселе.

Федеральное правительство Германии по-прежнему опасается перебоев с поставками, если ЕС введёт потолок оптовых цен на газ, как того требуют Италия, Греция, Польша и другие страны. Теоретически Германия может оказаться в меньшинстве, так как единогласие не является абсолютно необходимым условием при принятии решения по данному вопросу. Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что запланированный потолок цен на газ никогда не вмешается в рыночные процессы. «Потолок цен будет настолько высок, что, я надеюсь, он никогда не станет актуальным», — заявил Шольц.

Календарь встреч ЕС выходит далеко за рамки следующего понедельника: после этого саммита начнётся подготовка к следующему. Внеплановая встреча 27 глав государств и правительств ЕС запланирована на начало февраля. Речь пойдёт о других спорных вопросах: о миграции и беженцах, а также о споре о субсидиях с США, пишет Das Erste.