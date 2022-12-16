Мнение: Россия Путина

Почитал стенограмму выступления Владимира Путина на заседании «Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам».

Вот только несколько цитат:

«…против России развёрнута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику, через грабёж наших валютных резервов обвалить национальную валюту – рубль – и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчёт, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался. Российские предприниматели, органы власти работали собранно и профессионально, граждане проявили сплочённость и ответственность. Благодаря совместной работе Правительства, Банка России, субъектов Федерации удалось стабилизировать ситуацию….

…По итогам года прогнозируется снижение ВВП, – действительно, снижение, я уже об этом и публично говорил, – примерно на 2,5 процента. Я, правда, недавно сказал 2,9, но последние прогнозы говорят о том, что будет ещё поменьше – 2,5 процента. Да, это, конечно, тоже спад, но это не тот крах в 20 процентов, который предрекали многие западные и, честно говоря, отчасти и некоторые наши эксперты в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной. Более того, уже в третьем квартале экономическая динамика продемонстрировала небольшой рост после минимальных значений второго квартала.

…Когда мы обсуждали экономическую ситуацию в мире, поставили две главные цели на текущий год: добиться снижения бедности и неравенства и продолжить политику развития. Нам – хорошо известно это – навязывают санкции, а мы, опираясь прежде всего на собственные резервы и ресурсы, безусловно, будем идти только вперёд.

…Доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8 процента в номинале – в номинале, хочу это подчеркнуть и ещё раз скажу, что речь идёт именно о людях с наименьшими доходами, – что позволило сократить уровень неравенства немножко.

…Мы продолжим развитие нашей страны, несмотря ни на какие внешние давления. Более того, мы обязательно станем сильнее, реализуем качественно новые проекты, выведем Россию на более высокий технологический уровень, обеспечим её экономический, финансовый, технологический и кадровый суверенитет.

…Напомню, что введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития, но мы никогда не пойдём по пути самоизоляции и автаркии, как я уже неоднократно об этом говорил. Напротив, расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто чётко понимает, где – чужие, а где – национальные, собственные интересы. Россия наращивает с такими государствами торговые и инвестиционные отношения.

…Чего же добилась та же самая Европа введением ограничений? Прежде всего невиданного, как говорят экономисты, форсированного скачка инфляции в своём собственном доме, в еврозоне. В ноябре она составила в целом по еврозоне десять процентов. По некоторым странам вообще запредельные величины – 20 с лишним, 21, 25.

Сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика их главного партнёра – Соединённых Штатов – прямо ведёт к деиндустриализации Европы. Даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды: мол, почему вы с нами так поступаете. Хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Как ещё поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги? В конце концов, это их личное дело.

….Я сделаю небольшое отступление, касающееся торговых отношений с Евросоюзом. Несмотря на санкции, – это любопытное наблюдение, – за девять месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в полтора раза. Совокупный российский экспорт увеличился на 42 процента, а профицит торговли – в нашу пользу – в 2,3 раза, до 138 миллиардов долларов. По сути, Евросоюз продолжает потреблять наши товары и услуги, а обратные потоки сдерживает. Ситуация таких дисбалансов не может продолжаться бесконечно».

Отсюда

В общем, всё хорошо в России Путина. А будет еще более лучше. А в Европе – все плохо. А будет еще хуже.

Мне вот интересно, участники совещания верят, что так все и будет? Искренне верят?

Фотографии отсюда

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