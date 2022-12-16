 

Добрые пожелания, открытки и подарки: дети из соцучреждений Москвы пишут письма участникам СВО

16.12.2022, 11:50, Разное
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Письма участникам СВО пишут воспитанники центров для детей-сирот, семейных, реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров. Несмотря на то, что ребята оказались в непростой жизненной ситуации, они готовы поддержать тех, кому сейчас нелегко.

“Наши подопечные написали более 700 писем и открыток, сделали свыше 100 небольших сувениров, подготовили видеопоздравления. Каждый вложил в свои подарки для призванных на службу москвичей частицу своей души”, – сообщил глава Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

К подготовке посланий для мобилизованных москвичей дети отнеслись с большим энтузиазмом, отметила педагог-организатор центра “Сколковский” Оксана Могильченко. По ее словам, ребята старательно выводили буквы, каждый воспитанник хотел нарисовать что-нибудь свое: елку, Деда Мороза, самолеты или танки.

Письма детей очень важны для поддержания эмоционального духа участников СВО, уверена педагог-организатор Центра реабилитации и образования №4 Карина Тоньшина.

“Ребята нашего центра с большой ответственностью отнеслись к созданию открыток и поздравлений. Каждый ребенок сопереживает мобилизованным и их семьям. Ребята желали всем защитникам скорейшей победы и возвращения домой”, – рассказала она.

Также горожане поддерживают участников СВО в рамках акции “Москва помогает”. Волонтеры направили в Донецкую и Луганскую республики более 30 тысяч новогодних подарков от мэра столицы.

Поучаствовать в акции могут все желающие. С 1 декабря работают 38 дополнительных пунктов сбора гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых регионов.

Москвичи несут в пункты сбора игрушки, книги, сладкие наборы. Для бойцов требуется теплое белье, носки, средства гигиены. Подарки должны быть в упаковке с бирками.

Акция продлится до 8 января. Пункты работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Интерактивная карта расположения штабов доступна на портале mos.ru.


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