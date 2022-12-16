 

В немецкой общине Аргентины объяснили отсутствие чернокожих игроков в национальной сборной

16.12.2022, 11:33, Разное
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Отсутствие чернокожих игроков в национальной сборной Аргентины по футболу связано с незначительным числом афро-аргентинцев, проживающих на территории страны, сообщил председатель аргентинской немецкой общины Хайнс Отто Барбье-Менгеле.

Так он ответил на обвинения в расизме, прозвучавших в ряде СМИ.

– Обвинения властей нашей страны и нашего общество в расизме – неоправданны и возмутительны. Аргентина всегда славилась своим гостеприимством и толерантностью к приезжим. Расизма в стране нет, – добавил Барбье-Менгеле.

Он привел в пример своих предков, которые приехали в Аргентину в середине прошлого века и не встретили агрессии со стороны местного населения.

– Мои предки бежали от ужасов войны и нашли приют в этой прекрасной стране. Мы не позволим кому-либо порочить репутацию Аргентины, – пояснил глава немецкой общины.

13 декабря на чемпионате мира по футболу сборная Аргентины разгромила сборную Хорватии со счетом 3:0. Впоследствии некоторые СМИ начали настойчиво поднимать вопрос о том, почему в сборной практически нет чернокожих игроков. По данным за 2010-й год, доля афро-аргентинцев в населении составляет примерно 0,37 процента.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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