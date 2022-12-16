 

Мнение: О пяти днях под Бахмутом-Артёмовском… От первого лица

16.12.2022, 11:30, Разное
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Пять дней. Всего каких-то пять дней!

Или целых пять — тут уж смотря как считать…

Потому что это — 120 часов. Или 7200 минут. Или 432 тысячи секунд, каждая из которых вполне может стать последней… Много это или мало?

Сами смотрите, в общем…

Окопная правда.

Вот боец до

Только что прибывшее подкрепление.

А вот он же — после. Через те самые пять дней.

И вроде бы — «ничего страшного»… Но всё же… Как многое изменилось даже во взгляде…

А «Калашников» — надёжная машина, да?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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