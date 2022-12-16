Мнение: О пяти днях под Бахмутом-Артёмовском… От первого лица
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Пять дней. Всего каких-то пять дней!
Или целых пять — тут уж смотря как считать…
Потому что это — 120 часов. Или 7200 минут. Или 432 тысячи секунд, каждая из которых вполне может стать последней… Много это или мало?
Сами смотрите, в общем…
Окопная правда.
Вот боец до…
Только что прибывшее подкрепление.
А вот он же — после. Через те самые пять дней.
И вроде бы — «ничего страшного»… Но всё же… Как многое изменилось даже во взгляде…
А «Калашников» — надёжная машина, да?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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