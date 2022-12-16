Телеведущая Лиззи Канди позировала в откровенном образе Санта-Клауса

Британская телеведущая Лиззи Канди снялась в откровенной фотосессии. В ней 54-летняя селебрити предстала в наряде Санта-Клауса в платье ультра-мини с глубоким декольте.

54-летняя телеведущая Лиззи Канди известна своими эпатажными акциям. Так, в разгар пандемии коронавируса она предстала перед объективом фотокамер в бикини, созданном из медицинских масок. В этот раз звезда решилась на новую откровенную фотосессию, примерив на себя образ Санта-Клауса. Телеведущая надела красный колпак с белой обшивкой и помпончиком, традиционный для рождественского героя. Вместо привычного для Санта-Клауса полушубка Лиззи Канди облачилась в платье ультра-мини. Дополняло откровенный образ глубокое декольте, демонстрирующее соблазнительные формы знаменитости.

Селебрити сделала несколько снимков, которые опубликовала на странице своего профиля в одной из соцсетей. На некоторых она босая, на других же ноги ТВ-звезды обуты в высокие красные сапожки на каблуке, подчеркивающие стройность ее ног. Телеведущая расположилась в стеклянном сферическом кресле, похожем на кольцо для птиц. При этом знаменитость подпоясалась черным ремнем, сделанным в одном стиле с такого же цвета чокером на ее шее. К украшению ведущей шоу WAGS World на Wedding TV прикреплено множество металлических колец.

Макияж Лизз Канди выбрала в нюдовых тонах, уложив волосы волнами. Кроме прозрачного кольца местом локации она выбрала салон роскошного автомобиля и стол, на котором она расположилась, закинув ногу на ногу. Дополнила впечатление звезда фотографией с маской на лице.