 

В Сети показали «огненный красный» цвет Product Red нового Xiaomi 13

16.12.2022, 11:29, Разное
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В Сети показали новый цвет нового поколения флагманского смартфона Xiaomi 13. «Огненная красная» версия будет доступна в лимитированном тираже, яркий дизайн аппарата дополняют его высокие технические характеристики.

Необычное устройство появилось на площадке китайского онлайн-магазина Xiaomi Mall. Приверженцы бренда могут стать обладателями уникального смартфона, выполненного в оригинальном цвете. Его дизайнеры корпорации характеризуют, как «огненный красный», или Product Red. В столь необычном виде предстало последнее поколение флагманского Xiaomi 13.

При этом смартфоны получили и высокие технологические характеристики, так, встроенная память девайсов имеет объем 512 гигабайт. Многозадачность Xiaomi 13 в «огненно красном» цвете обеспечивает емкий 12-гигабайтный модуль оперативной памяти. Производительность, быстродействие и мощность гаджету придает процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Фото-видео-камеру китайский производитель создал в сотрудничестве с брендом Leica. В блоке три объектива, в том числе Sony IMX800 с поддержкой OIS на 50 миллионов точек. Дополняет его 12-мегапиксельный сверхширокоугольный и телеобъектив на 10 мегапикселей.

Стоит отметить, что тон Product Red очень похож на традиционно используемый в Китае цвет оформления зданий. Рамка Xiaomi 13 при этом окрашена в черный цвет, гармонично сочетающийся с его панелями. Всего в продажу поступили только 13 аппаратов, причем это только часть выпуска лимитированной серии. Далее поклонники товаров компании смогут приобрести смартфоны в не менее интересных расцветках. Их техностилисты называют цементно-серым, сапфирово-синим, «зелеными джунглями» и ураганно-желтым. Стандартными тонами для смартфонов этого бренда, напомним, являются строгие черный и белый, светло-голубой и зеленый.


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