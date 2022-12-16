 

Сара Джессика Паркер выпустила лимитированную коллекцию сумок-багетов совместно с Fendi

16.12.2022, 11:02, Разное
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Сумка Baguette, дизайн которой был разработан в 1997 году, считается визитной карточкой модного дома Fendi. За 25-летнюю историю классический силуэт сумки-багета претерпел множество трансформаций, но it-girls всего мира по-прежнему охотятся за аксессуаром, не теряющим актуальность. Не в последнюю очередь популярность этой модели связана с именем Сары Джессики Паркер и культовым сериалом “Секс в большом городе” — блестящая фиолетовая сумка-багет была любимым аксессуаром главной героини Кэрри Брэдшоу. Накануне Fendi совместно с Сарой Джессикой выпустили новую коллекцию легендарных сумок, названную в честь актрисы — Parker.

Для меня Fendi — это наследие, традиции, качество и креативность, – говорит о коллаборации Паркер. – Багет от Fendi может отражать индивидуальность каждого. Спустя 25 лет форма багета неподвластна времени. Эта сумка не подчиняется трендам и выглядит одновременно современной и классической. Для меня было честью работать с Сильвией Вентурини Фенди и студией Fendi над этим проектом.

Отметим, что главная особенность новой линейки — трендовые в этом сезоне пайетки и градиентные цвета.

Я никогда в жизни не видела столько вариантов пряжек, и никогда не видела столько красивых цветов, – подчеркнула актриса.

Съемки второго сезона продолжения “Секса в большом городе” под названием “И просто так” уже стартовали. Сара Джессика регулярно делится кадрами бэкстейджа и новыми образами своей героини. 

На прошлой неделе Сара Джессика Паркер вместе с супругом Мэттью Бродериком и детьми посетила премьеру бродвейского мюзикла по мотивам легендарной киноленты с Мэрилин Монро “В джазе только девушки” (“Some Like It Hot”). На этом же мероприятии засветилась и актриса Ума Турман, которая тоже пришла на предпоказ с дочерью.


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