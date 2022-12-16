Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта в одинаковых нарядах на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве

Накануне в Вестминстерском аббатстве прошел традиционный рождественский концерт “Вместе на Рождество”. Принц и принцесса Уэльскиие с их старшими детьми — 9-летним принцем Джорджем и 7-летней принцессой Шарлоттой — прибыли в аббатство первыми, ведь Кейт уже второй год подряд проводит это праздничное мероприятие.

Принцесса Кэтрин выбрала для выхода структурированное платье-пальто от Eponine London. Образ она дополнила аксессуарами в тон — лодочками от обувного бренда Gianvito Rossi и клатчем фирмы Accessorize. Принцесса Шарлотта появилась на публике в похожем платье-пальто такого же цвета от британского бренда детской одежды Trotters.

Помимо Уэльских на концерте присутствовали король Карл III и королева-консорт Камилла, Софи Уэссекская, Зара Тиндалл с мужем Майком Тиндаллом, принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци, принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком и другие.