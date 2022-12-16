США наращивают подготовку украинских солдат

США приняли решение о том, чтобы расширить программу подготовки украинских солдат, добавив туда, в частности, крупные манёвры, пишет The New York Times. Кроме того, они намерены вдвое увеличить количество обучаемых, чтобы ежемесячно выпускать по 600-800 человек.



AP

Пентагон расширяет программу обучения, которое американские военные проводят для украинских войск, пишет The New York Times. Также они планируют более чем вдвое увеличить количество сил, которые они инструктируют на базе в Германии.

По словам официальных лиц, расширенная подготовка, которую одобрил президент Байден на этой неделе, позволит американским инструкторам ежемесячно обучать по украинскому батальону — от 600 до 800 военнослужащих. Сейчас их темпы обучения — около 300 военнослужащих в месяц. Согласно статистике министерства обороны, с конца февраля Соединённые Штаты обучили 3100 украинских солдат в основном обращению с конкретным оружием, таким как артиллерийские системы.

610 украинских солдат Пентагон научил, как пользоваться высокомобильными артиллерийскими ракетными системами HIMARS. Как отмечает автор статьи, украинские военные использовали эти установки для нанесения ударов далеко за линией столкновения.

В рамках расширенной программы американские инструкторы будут обучать более крупные группы украинских солдат более продвинутой тактике боя, в том числе — проводить «коллективные тренировки», такие как координация манёвров пехоты при артиллерийской поддержке. Тренировки будут проходить на немецкой базе в Графенвёре.

Украина, в свою очередь, опасается отводить слишком много военнослужащих с линии фронта для обучения. Но зимой это проще сделать, поскольку интенсивность боевых действий снижается.

Военные чиновники отмечают, что новые планы — это попытка возобновить тренировки, которые проводили для украинских военных инструкторы из США и других стран НАТО ещё до февраля этого года. Издание отмечает, что с 2015 года американские военные инструкторы обучили более 27 тыс. украинских солдат в центре боевой подготовки на западе Украины. А после начала российской спецоперации США и другие страны стали тренировать украинских военных в Германии и Польше, пишет The New York Times.