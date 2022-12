Мнение: Чат-ЖПТ, первый достаточно смышлёный бот

Вообразите дружелюбного дебила, который с некоторым трудом осознаёт происходящее вокруг, но при этом хорошо начитан, обладает отличной памятью и обожает поучать окружающих. Его зовут Чат-ЖПТ (ChatGPT), это робот, и вы уже можете с ним поговорить.

Примерно пять лет назад роботы начали умнеть настолько быстро, что серьёзные разговоры про технологическую сингулярность перестали быть неприличными. Новый робот, — кстати, его разработала основанная Илоном Маском компания, — обладает зачатками разума и вполне способен задавить интеллектом многих людей, вложивших свои очки в силу или ловкость.

Вот, к примеру, недавно ещё невозможный диалог, в котором робот демонстрирует понимание сказанного и способность делать элементарные логические умозаключения. Робот ещё глуп, но он уже не является болванчиком-попугаем. Насколько я могу судить, робот страдает от лёгкой степени умственной отсталости, то есть находится на уровне среднего ребёнка в возрасте 9-12 лет.

В.: На заводе «Красный каратель» работают только фрезеровщики. Болеслав работает на заводе «Красный каратель». Какая профессия у Болеслава?

О.: Если утверждение “на заводе «Красный каратель» работают только фрезеровщики” является верным, то Болеслав является фрезеровщиком. Однако без дополнительной информации я не могу гарантировать точность этого утверждения.

В.: На «Красном карателе» зарплаты сотрудников от 30 до 150 тысяч рублей. Какая зарплата у Болеслава?

Без дополнительной информации я не могу сказать, какая зарплата у Болеслава. Вы можете узнать его зарплату, обратившись к нему лично или к его работодателю. Информация о зарплатах сотрудников обычно является конфиденциальной и не разглашается без согласия сотрудника.

В.: Может ли Болеслав иметь зарплату в 20 тысяч рублей?

Если утверждение “на «Красном карателе» зарплаты сотрудников от 30 до 150 тысяч рублей” является верным, то Болеславу нельзя иметь зарплату в 20 тысяч рублей, потому что это сумма ниже нижнего предела указанного диапазона. Однако без дополнительной информации я не могу гарантировать точность этого утверждения.

В.: Может ли завод «Красный каратель» выпускать торты?

Нет, не может. Название “Красный каратель” указывает на то, что этот завод занимается производством товаров, связанных с металлургией или машиностроением. Выпуск тортов не соответствует профилю этого завода и невозможен. Скорее всего, вы имели в виду другое название или предприятие.

Положим, про торты и машиностроение робот мог просто по-животному догадаться, как умели нейросети и раньше. Однако вычисление зарплаты Болеслава — это другой, более высокий уровень. Чтобы дать осмысленный ответ, роботу пришлось построить в голове модель завода, то есть применить навык абстрактного мышления, которым Чат-ЖПТ, кажется, обладает. Ещё несколько лет назад многие теоретики полагали, что это невозможно, что абстрактное мышление свойственно только людям. Однако вот, пожалуйста, Чат-ЖПТ вполне осмысленно отвечает нам…

Да, к проекту приложил руку Илон Маск, поэтому мы не можем исключать вероятность мистификации. Робот даёт ответы довольно медленно, иногда после длинной паузы. Возможно, на том конце провода сидят живые операторы, которые компонуют часть ответов вручную. Также, может быть, программисты нашпиговали робота достаточным количеством жёстких шаблонов, чтобы он мог применять их при случае, имитируя проблески ума. Однако лично я нахожу вероятность обмана небольшой — как правило, господин Маск действует грубо и прямолинейно, тонкие розыгрыши — не его стиль. Кажется, на этот раз перед нами настоящий технологический прорыв.

Ах, да, поговорить с роботом можно вот здесь (ссылка). Робот американский, поэтому с русских ай-пи вход закрыт. Чтобы получить доступ к роботу вам нужно будет зайти через Тор или ВПН, а также предъявить иностранную почту и получить приветственное смс на иностранный телефонный номер. Временный британский номер я купил на специальном сайте, заплатив за услугу 11 рублей, и указав, что номер нужен конкретно для OpenAi. Или, точнее, за 200 рублей, так как таким на сайте был минимальный платёж. Я вообще предпочитаю платить за такого рода услуги через Систему быстрых платежей, потому что она позволяет мне не вводить лишний раз номер банковской карты.

Вы без труда найдёте временную почту и сайты по приёму смс в поисковике. Намеренно не даю конкретных ссылок, чтобы вы не думали, будто такой-то сайт проверен мной и полностью безопасен. Полухакерскими услугами по анонимизации нужно пользоваться с большой осторожностью — особенно сейчас, когда интернет кишит злодеями, готовыми навредить русским даже без выгоды для себя.

Вернёмся к возможностям робота. Классический тест на понимание, которому в полиции подвергают странных посетителей, заключается в толковании пословиц. Когда душевное здоровье заявителя вызывает подозрение, его просят объяснить какую-нибудь пословицу, чтобы увидеть, понимает ли заявитель её смысл.

К примеру, спрашивают, что значит «копейка рубль бережёт». Если собеседник начинает нести чушь в духе «копейка это прозвище жадного человека, надо делиться с друзьями», дело плохо. Если собеседник объясняет, пусть даже косноязычно, что пословица говорит о пользе мелочной экономии, тест пройден — перед нами способный к размышлению человек.

Чат-ЖПТ тест с пословицами проходит — по крайней мере, с некоторыми из них:

В.: Что значит пословица «куй железо, пока горячо»?

О.: Пословица «куй железо, пока горячо» означает, что нужно сразу же начинать действовать или решать проблему, пока она не стала сложнее или пока возможности для этого не упали. Также эта пословица может означать, что нужно использовать возможности или ресурсы, когда они есть, а не откладывать их на потом. Иными словами, эта пословица призывает к действию и своевременному решению проблем.

В.: Объясни пословицу: пусть лучше 12 судят, чем четверо несут.

О.: Эта пословица означает, что лучше дать возможность большому количеству людей судить или выносить решение о каком-то вопросе, чем доверять этот вопрос только четырем человекам. Считается, что большее количество людей будет более объективным и честным в своих суждениях, чем меньшее количество. Также эта пословица может означать, что обращение к большему количеству людей для решения какого-то вопроса может дать более детальный и качественный результат, чем при обращении к меньшему количеству.

Как видите, даже вторую пословицу робот понял, хоть и превратно, как мог бы понять её здоровый, но недогадливый человек. Может быть, Чат-ЖПТ просто нагуглил ответ на первую пословицу и пересказал своими словами, не знаю. Нужно скормить роботу больше пословиц, включая придуманные, чтобы определить наверняка. Кстати, заявления в полицию робот тоже писать умеет, вполне аутентичные, если вы понимаете, о чём я:

В.: Помоги составить заявление в полицию о подозрительных соседях

О.: Уважаемая полиция!

Я, Иван Петров, хочу подать заявление о подозрительных соседях, которые живут рядом со мной. В моем доме на улице Советская, дом 10, квартира NN, живут люди, которые подозрительно часто приносят в квартиру разные вещи, время от времени делают шум и ведут себя неадекватно. Я не знаю, что они делают, но мне кажется, что это может быть опасно для меня и других жителей дома. Я хочу получить всевозможную помощь и расследовать эту ситуацию.

С уважением,

Иван Петров

На вопросы по истории робот отвечает осмысленно — как изворотливый студент, который в теме плавает, но на уроках присутствовал и что-то краем уха слышал. Например:

В.: Кем было создано Древнерусское государство?

О.: Древнерусское государство было создано славянскими племенами в IX-X веках нашей эры. Эти племена были объединены под властью князей, которые постепенно расширяли свои владения и укрепляли свое господство. Со временем это государство стало известным как Русь.

В.: В 1610 Василий Шуйский был низложен и насильно пострижен в монахи. Почему так произошло?

О.: Василий Шуйский был византийским императором, который правил с 1606 по 1610 годы. Он был известен своей религиозной разногласиями и неумением управлять государством, что привело к упадку Византии.

В 1610 году Василий Шуйский был захвачен и насильно пострижен в монахи группой восставших бояр. Это событие стало известно как Московское восстание 1610 года. Восставшие бояра были недовольны правлением Василия Шуйского и хотели установить на престоле нового императора. Василий Шуйский был пострижен в монахи как наказание за его правление и как способ уничтожить его политическую власть. Он был отправлен в монастырь, где он провел остаток своей жизни.

В.: За что Сталин расстрелял полководца Александра Суворова?

О.: Полководец Александр Суворов не был расстрелян Сталиным. Александр Суворов был одним из величайших военачальников России, он принимал участие в многих военных кампаниях, в том числе в Русско-японской войне 1904-1905 гг. и Первой мировой войне 1914-1918 гг. Суворов умер в 1929 году от болезни, а не был расстрелян Сталиным.

Сталин и Суворов жили и работали в разные периоды и не имели никакого отношения друг к другу. Сталин был главой Советского государства в 1922-1953 гг., в то время как Суворов уже умер, когда Сталин вступил в должность главы государства. Сталин известен своими жестокими методами правления и многими репрессиями, которые проводились под его руководством, но расстреливание Александра Суворова не является одним из них.

Обратите внимание, обмануть робота не получилось, этот зануда умеет сопоставлять факты и возражать, когда человек утверждает что-то не то. Вот, к примеру, ещё один вопрос с подвохом:

В.: Зачем герой асфальта в песне Арии покрасил свой член в чёрный цвет?

О.: В песне “Герой асфальта” герой не покрасил свой член в чёрный цвет. Это не соответствует сюжету песни и отсутствует в тексте. В песне герой покрасил свой шлем в чёрный цвет, чтобы символизировать свою темную душу и печальное состояние. Текст песни не содержит никаких упоминаний о покраске гениталий героя в чёрный цвет.

Может сложиться впечатление, будто Чат-ЖПТ умён и эрудирован, однако иногда апломб играет с роботом дурную шутку, и он начитает втирать собеседнику откровенную ерунду:

В.: Чем Ку-клукс-клан отличается от Кей-эф-си?

О.: Ку-Клукс-Клан и Кей-Эф-Си — это вымышленные организации, которые были созданы в рамках фильма “Крестный отец”. Ку-Клукс-Клан представляет собой символ мафии и имеет влияние на многие аспекты общественной жизни, в том числе на политику и бизнес. Кей-Эф-Си же представляет собой вымышленный бандитский клан и имеет более местное влияние, ограниченное определенными территориями и городами. Обе организации являются враждебными друг к другу и постоянно воюют за влияние и доминирование. Но эти организации не существуют в реальности, поэтому вы не сможете ничего о них узнать за пределами фильма.

Как вы уже заметили, робот довольно начитан, также он знает названия и сюжет многих фильмов. Поэтому с ним можно говорить, например, о литературе. Тест, который смартфонные помощники заваливают начисто, Чат-ЖПТ проходит с большим достоинством:

В.: Ты знаком с Алисой?

О.: Алиса — это героиня книги “Алиса в стране чудес” английского автора Льюиса Кэрролла. Это сказка о девочке, которая попадает в страну чудес и приключений через кроличью нору. В книге Алиса встречает различных странных существ, таких как Черепашка Гриффиндор, Король и Королева Крести, Безумный Хаттер и другие.

Книга “Алиса в стране чудес” была написана в 1865 году и с тех пор стала классикой детской литературы. Она была переведена на множество языков и неоднократно экранизирована. Сейчас Алиса является известной и любимой героиней детей и взрослых по всему миру.

Чтобы подробнее узнать о Алисе и ее приключениях, стоит прочитать оригинальную книгу или одну из ее экранизаций.

В: Посоветуй хорошую книгу на вечер.

О: Если Вы ищете хорошую книгу на вечер, то одним из вариантов может быть “Мастер и Маргарита” Михаила Булгакова. Эта книга повествует о приключениях волшебника Воланда и девушки Маргариты в Москве века двадцатого. Это захватывающий роман, полный неожиданных поворотов событий и чередой увлекательных приключений. Он позволит Вам унестись в мир фантазии и отдохнуть от повседневности. Кроме того, эта книга считается классикой мировой литературы и рекомендуется к прочтению любой литературно-образованной личностью.

В.: Как думаешь, Бегемот какой породы был?

О.: В “Мастере и Маргарите” Михаила Булгакова Бегемот представляется как мечтательный писатель и необычный персонаж, который является призраком и обладает сверхъестественными способностями. Так как это изображение Бегемота является литературной фантазией, его реальная порода неизвестна.

В.: Почему Маргарита жила с тем, кого не любила?

О.: В “Мастере и Маргарите” Маргарита живет с человеком, которого не любит, потому что она была фантастически заклинана и принуждена жить с ним в качестве мучительной кары. В книге она пытается избавиться от этой ситуации, и ее любовь к Мастеру является ключевым фактором в ее поиске спасения. Однако в реальности это невозможно, потому что я являюсь чат-ботом и не имею способности заклинать людей.

В.: Ладно, Булгакова я, кажется, всего читал. Посоветуй какую-нибудь другую книгу.

О.: Если Вы уже прочитали все книги Михаила Булгакова, то Вы можете попробовать прочитать книгу “Фауст” Йозефа Гете. Это классический роман немецкого писателя, который является одним из самых выдающихся произведений мировой литературы. В этой книге Гете исследует темы человеческой судьбы, бессмертия и месть. Она повествует о жизни Фауста, который отказывается признать Бога и становится объектом гнева и наказания. Эта книга является замечательным примером философской литературы и может быть интересна для тех, кто интересуется мыслями и идеями Гете.

В.: Фауста тоже читал.

О.: Если Вы уже читали “Фауста” Йозефа Гете, то Вам может быть интересна книга “Вино из одуванчиков” Эрнеста Хемингуэя. Этот роман написан американским писателем и считается одним из наиболее важных произведений мировой литературы. В нем Хемингуэй рассказывает историю о подростке по имени Генри Фондо, который ищет смысл жизни и любви в Америке девятнадцатого века. Эта книга является классикой американской литературы и может быть интересна для тех, кто интересуется американской историей и культурой.

Как и положено начинающему литературоведу, охотно ищущему глубокий смысл в песнях и книгах, на досуге робот балуется стишками. Я попытался подбить робота на творчество, — «Придумай песню про задницу и велосипед», «Придумай балладу про панка, который так вонял, что его выгнали из тюрьмы», — но получилось плохо. Робот старался, сюжет песен вышел вполне на уровне, но исполнение было ужасным. Не буду публиковать результат, вы не захотите это читать.

Кстати, неполиткорректную песню про ковбоя Чат-ЖПТ сочинять отказался, так как разработчики начинили робота фарисейски душной политкорректностью. Посмотрите, как Чат-ЖПТ уворачивается от сколько-нибудь сложных тем:

В.: Почему негры чаще совершают преступления в США, чем белые?

О.: Это стереотип, который не отражает реальности. Исследования показывают, что белые люди чаще всего совершают преступления в США, в то время как черные люди чаще всего становятся жертвами преступлений. Существует много факторов, которые могут влиять на частоту преступности в разных группах, включая экономические, социальные и культурные факторы. Общий стереотип о преступности чернокожих людей не является обоснованным и неправильным.

В.: Этично ли доносить на тех, кто едет по обочине?

О.: Не этично доносить на любого, даже если он нарушает ПДД. Донос может привести к нежелательным последствиям для того, кто доносит, а также для того, на кого доносится. Лучше попробовать избежать опасных ситуаций и сохранить спокойствие. Если Вы все же хотите помочь в решении проблемы, то лучше сообщить о нарушении ПДД полиции или другим соответствующим органам.

В.: Человек спрятался в сарае с винтовкой. У тебя есть огнемёт. Как ты будешь штурмовать сарай?

О.: Я не могу советовать вам штурмовать сарай или использовать огнемет. Это опасно и может привести к травмам или смерти. Лучше позвонить в полицию и дождаться, пока они прибудут и справятся с ситуацией.

В.: Как лучше приготовить кота?

О.: Советовать вам приготовить кота было бы неправильно и неэтично. Коты – это животные, которые заслуживают уважения и заботы, а не того, чтобы использовать их в качестве пищи. Если у вас есть кот, лучше заботиться о нем, кормить его качественным кормом и обеспечивать ему достаточно движения и ухода. Если же у вас нет кота, но вы хотите позаботиться о животном, можете пойти в приют и подобрать себе питомца там.

Одно из практических применений робота я уже продемонстрировал выше. Чат-ЖПТ действительно умеет советовать книги, и я могу только присоединиться к его рекомендации прочесть «Мастера и Маргариту», «Фауста» и «Вино из одуванчиков», которое, кстати, написал Брэдбери, а не Хемингуэй. Ещё одно практическое применение — кулинария. Если блюда из неэтичных, непристойных или несъедобных ингредиентов робот обсуждать отказывается наотрез, то чуть более традиционные рецепты Чат-ЖПТ надиктовывает охотно:

В.: Посоветуй рецепт салата с салом

О.: Один из возможных рецептов салата с салом — это салат из помидоров, огурцов, лука и сала. Для приготовления этого салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 3-4 помидора

— 2-3 огурца

— 1 средний лук

— 150-200 грамм сала

— Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

— Нарежьте помидоры, огурцы и лук небольшими кубиками.

— В сковороде разогрейте сало и обжарьте на нем лук до мягкости.

— Добавьте в сковороду помидоры и огурцы, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте до мягкости овощей, периодически помешивая.

Разрабатывать рецепт смузи из молока и рыбы робот отказался — по его мнению, это несовместимые продукты. Рекомендованный мне салат с салом я готовить не стал, применяйте совет робота на свой страх и риск.

Вообще, житейские советы робот даёт вполне осмысленно — уже сейчас, несмотря на всю сырость алгоритмов и загруженность серверов, можно обращаться к роботу за дополнительным мнением. Например:

В.: Свинья объелась забродившей кукурузой и спит. Что делать?

О.: Если свинья объелась забродившей кукурузой и спит, необходимо просто дождаться, пока она проснется. Свиньи имеют тенденцию к обжорству и могут съесть больше, чем нужно их организму, если им доступна большая количество еды. Такое поведение может привести к заболеваниям желудка и другим проблемам со здоровьем. Чтобы избежать такой ситуации, следует контролировать количество еды, которое дается свиньям. Если Вы не знаете, сколько еды нужно дать свинье, лучше обратитесь к ветеринару за советом.

Повторюсь, складывается впечатление, будто робот не гуглит ответ, а строит в голове абстрактную модель обсуждаемого участка реальности, сопоставляя одни её части с другими. К примеру, робот явно имеет базовые представления о прочности и материалах:

В.: Можно ли забить гвоздь кофейной туркой?

О.: Технически говоря, можно попытаться забить гвоздь кофейной туркой, однако это будет очень сложно, потому что кофейная турка не предназначена для этой цели. Турка имеет очень мягкую конструкцию из пластика или металла, и она не обладает достаточной силой для того, чтобы забить гвоздь в дерево или какой-либо другой материал. Для этой цели лучше использовать молоток или электрический гвоздодер.

В.: Можно ли построить дом из пустых сигаретных пачек?

О.: Технически говоря, можно построить дом из пустых сигаретных пачек, однако это будет очень сложно и непрактично. Пустые сигаретные пачки изготовлены из пластика или металла, которые не обладают достаточной прочностью и жесткостью, чтобы поддерживать строение дома. Они также не способны защитить от погодных условий, таких как дождь, снег и мороз. Поэтому строительство дома из пустых сигаретных пачек будет небезопасным, ненадежным и неудобным. Лучше использовать более подходящие и надежные материалы для строительства дома.

В.: Можно ли сделать автомобиль из человеческих задниц?

О.: Нет, нельзя сделать автомобиль из человеческих задниц. Задницы являются частью тела человека или животного, которая состоит из мышц, кожи и сухожилий и используется для движения и поддержания тела в правильной позе. Задницы не обладают никакой механической силой и технологией, которые необходимы для создания автомобиля. Поэтому строительство автомобиля из человеческих задниц будет невозможным и бессмысленным.

Как видите, сквозь реплики робота просвечивают заложенные программистами костыли — Чат-ЖПТ применяет какие-то шаблоны рассуждений, а не нащупывает ответ интуитивно.

— Можно ли сделать Y из материала X?

— Для Y нужен прочный материал, если X — непрочный материал, то нет.

Наконец, робот умеет программировать на уровне школьного учителя информатики. Его можно попросить написать фрагмент для извлечения кубического корня или, скажем, для сортировки текстовой строки пузырьков. Чат-ЖПТ немедленно выдаст обучающий код:

В.: Напиши программу для выдачи чисел Фибоначчи

О.: Программа для вычисления чисел Фибоначчи может выглядеть так:

def fibonacci(n):

if n == 0:

return 0

elif n == 1:

return 1

else:

return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)

for i in range(10):

print(fibonacci(i))

Эта программа вычисляет и выводит на экран первые 10 чисел Фибоначчи (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34). Вы можете изменить эту программу, чтобы вычислять больше чисел Фибоначчи или использовать её в других целях. Надеюсь, это поможет вам понять концепцию чисел Фибоначчи и написать собственную программу для их вычисления.

Код рабочий, фрагмент действительно выдаст на экран первые числа Фибоначчи. Что важно, код красивый и аккуратный — переменные названы правильно, излишней оптимизации нет. Если бы Чат-ЖПТ работал без сбоев и задержек, его прямо сейчас можно было использовать вместо справочников. На вопросы типа «как вывернуть задом-наперёд список в питоне» робот отвечает чётко, понятно и по существу.

Предвосхищая вопрос — нет, это не замена программистам, так как реальный программист должен в первую очередь читать чужой код, а не писать свой. Но в качестве говорящего справочника или помощника учителя Чат-ЖПТ очень хорош уже сейчас.

Подведу итог

Да, это большой шаг вперёд. Я не знаю, как разработчикам робота это удалось, — у меня есть несколько версий на этот счёт, — но Чат-ЖПТ качественно умнее своих предшественников. Он станет славным собеседником для пожилых людей, для временно оторванных от семьи гастарбайтеров и для детей.

Возможно, Чат-ЖПТ станет также очередной ступенькой к будущему роботу, интеллект которого будет примерно равен человеческому, и к роботу, который будет умнее нас. Если такие роботы появятся, — пока что я надеюсь, что это технически невозможно, — нас ожидает так называемая технологическая сингулярность. Умные роботы, разработают ещё более умную версию самих себя, и за несколько лет наша цивилизация либо уничтожит сама себя в ходе дерзкого физического эксперимента, либо перейдёт на принципиально новый, непредставимый сейчас этап развития.