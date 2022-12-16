 

Полноценный запуск виртуального мобильного оператора «Росатома» возможен только в 2024 году

16.12.2022, 10:05, Разное
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Стало известно, когда «Росатом» сможет полноценно запустить сервис MVNO. Виртуальный оператор мобильной связи (MVNO – mobile virtual network operator) заработает только в 2024 году.

Представитель госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов рассказал, когда соотечественники смогут пользоваться услугами виртуального мобильного оператора. По заверению директора по информационным технологиям, полноценно система заработает не ранее, чем через год. К 2024 году экспертам удастся отрегулировать все неполадки и спорные вопросы. Проблемой стал вопрос хранения базы данных пользователей мобильной связью. Потенциальные партнеры «Росатома» пока не дают согласия на передачу информации о пользователях для хранения на ресурсах корпорации. Таким образом, на данный момент специалисты сотовых операторов и государственного предприятия продолжают переговорный процесс.

Несмотря на возникшие трудности технологического и организационного характера, компания намерена довести работу до успешного финала. Суть работы виртуальных операторов заключается в предоставлении сервиса собственного бренда на существующих сетях реальных операторов других брендов. Другое госпредприятие, Роскомнадзор, сообщат, что уже начало выдачу лицензий на предоставление услуг в системе MVNO целому ряду разработчикам в сфере IT. Среди них числится «Гринатом» и разработчик облачных баз «Атомдата». Кто из них будет в итоге выбран для реализации инновации, пока не известно.

По задумке руководства «Росатома» 4G будут переведены на формат Private LTE. Эффективность многих процессов можно будет повысить за счет задействования интернета вещей и датчиков. Собственный оператор нужен, сможет предоставлять корпорациям беспроводной IoT. Обычно частные LTE и публичные сети связи работают обособленно друг от друга. Первые защищены от доступа извне, что повышает безопасность используемых пользователями данных. Кроме того, с их помощью можно организовывать сигналы сотовой связи для предприятий, находящихся вне зоны покрытия сотовыми сетями.


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