 

EUobserver: Венгрия настояла на исключении троих российских министров из девятого пакета санкций ЕС

16.12.2022, 9:59, Новости дня
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Будапешт «в последнюю минуту» настоял на том, чтобы трое российских министров были исключены из девятого пакета санкций Евросоюза против России, сообщают СМИ.

Источники EUobserver сообщили, что из черного списка исключили главу Минздрава Михаила Мурашко, министра спорта Олега Матыцина и министра энергетики Николая Шульгинова.

Накануне постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России. Ограничения, как ожидается, будут введены против семи глав регионов России. Конкретные имена пока не раскрываются.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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