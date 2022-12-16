Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Воздушная тревога объявлена в пятницу, 16 декабря, по всей украинской территории.
Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения. В красной зоне на карте оказалась вся территория Украины.
Накануне воздушную тревогу объявили в шести областях Украины.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет