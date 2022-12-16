Воздушная тревога объявлена по всей Украине

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16.12.2022, 9:09, Новости дня
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Воздушная тревога объявлена в пятницу, 16 декабря, по всей украинской территории.

Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения. В красной зоне на карте оказалась вся территория Украины.

Накануне воздушную тревогу объявили в шести областях Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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