Лидеры России и Белоруссии встретятся 19 декабря

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Минске 19 декабря, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Отмечается, что Путин посетит в этот временной период Минск с рабочим визитом, переговоры ожидаются о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение, передает ТАСС.

Также в пресс-службе уточняется, что важной темой также станет сотрудничество в энергетической сфере. Помимо прочего, президенты уделят особое внимание вопросам безопасности.

Ранее состоялся российско-белорусский медиафорум, посвященный годовщине создания Союзного государства. Как сообщает сайт Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, государственный секретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что в настоящее время идет успешная работа по реализации совместных 28 союзных программ.

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