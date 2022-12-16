«Око за око» – ГИБДД пригрозила тюрьмой любителям опускать машины

В ГИБДД предупредили автолюбителей о том, что за самовольное изменение клиренса автомобилей может наступать в том числе и уголовная ответственность.

Состав преступления возникает в том случае, если пострадал раритетный экземпляр.

Представитель ведомства напомнил: в России действует закон о защите объектов, признанных культурным и техническим наследием. Он распространяется в том числе и на автомобили, выпущенные больше 60 лет назад.

– Не далее как в ноябре был случай: некто из Твери опустил дедушкину машину, до того пребывавшую в идеальном состоянии. Раритетная М-21 «Волга» 1957 года выпуска, один из первых выпущенных экземпляров, скребла днищем асфальт… Не пневматика, не гидравлика, человек просто распилил пружины. Тоже, кстати, раритетные. Дедушка обвиняемого, увидев это, попал в больницу и оттуда незамедлительно написал заявление, а заодно и завещание переписал, – поделился источник издания в ГИБДД.

По словам нашего собеседника, хотя закон разрешает частным лицам владеть объектами культурного и технического наследия, разрушать их они не могут – в этом случае их действия квалифицируются как вандализм с отягчающими обстоятельствами. Впоследствии объектами технического наследия могут признать также и «Жигули», популярные среди поклонников любительского тюнинга. Самым первым машинам этой марки в 2030 году исполнится 60 лет.

– Молодой человек опустил дедушкину «Волгу», а теперь ему светит тюрьма, где его самого… Где его ждут непростые испытания. Око за око, так сказать, – добавил источник.

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