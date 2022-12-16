Мнение: Дрессировка

У Сербии нет обязательств перед Россией, но Белград не будет вводить санкции пока жизненные интересы не будут под непосредственной угрозой, – заявил президент Сербии Вучич.

Сказанное означает, что косовский кризис всё-таки связан, причем напрямую, с позицией Сербии в отношении европейских санкций против России. Сербию ставят перед выбором – либо присоединение к единой европейской позиции, либо она получит перманентные кризисы, причем с каждым разом всё более тяжелые. Тем более, что у Сербии есть своя болевая точка – Косово.

Эта боль на самом деле фантомная, как болит отрезанная конечность. Косово уже ушло из Сербии и в обозримом будущем ситуация точно не изменится. Но национальная психология сербов продолжает воспринимать Косово как Сербию, а потому сербская власть в любом кризисе вокруг Косово постоянно будет находиться в шахматном цугцванге: любое действие будет только ухудшать положение.

Вучич буквально прямым текстом говорит о том, что Сербия теоретически может отбросить свои интересы и пойти на присоединение к европейским санкциям против России, но только в том случае, если угрозы внешнего порядка превысят выгоды от сотрудничества с Россией.

Для сторонников конфронтации с Россией в Европе изменение позиции Сербии достаточно важно, так как есть еще Венгрия со своим особым мнением, есть Австрия, власть которой насквозь коррумпирована Кремлем. Собственно, и венгерская власть в лице Орбана тоже сидит на каком-то крючке (скорее всего, речь может идти о тяжелом компромате на самого Орбана и его связях с организованной преступностью из России, которые существовали в девяностые годы). Поэтому принуждение Сербии к присоединению к европейской позиции одновременно является и показательным шагом по отношению к коллаборационистам-венграм и австрийцам. Им достаточно прозрачно предлагают менять свою сепаратную позицию, иначе…

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