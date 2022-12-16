А десатанизация без нас, пожалуйста

На фоне военных действий украинские власти закрывают «проект Московская патриархия» на своей территории. Сопротивляться никто не настроен.



Санация через санкции

После того как первоначальные лозунги СВО себя исчерпали, московская пропаганда обратилась к религии, провозгласив «десатанизацию Украины». Формулированию новой цели был посвящен целый Всемирный русский собор в главном российском храме.

А представитель Совбеза РФ выдал в этом ключе новое определение Украины — «тоталитарная гиперсекта».

Пока Москва упражняется в квазирелигиозной риторике, Киев приступает к практическому решению проблемы использования церкви как инструмента пропагандистской войны. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) издал список деятелей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), на которых налагаются санкции за сотрудничество с РФ. В список вошли управделами УПЦ МП, главы ее запорожской, крымских и донбасских епархий, наместник Киево-Печерской лавры, бежавшие в Россию архиереи и главный спонсор церкви — диакон-миллиардер российского происхождения Вадим Новинский.

Глава фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский во время Божественной литургии. Фото: Анна Марченко / ТАСС

59-летний Новинский родился в Новгородской области, а бизнес в Украине стал развивать лет 20 назад, опираясь на стартовый капитал, полученный в России. В Украине стал партнером «хозяина Донбасса» Рината Ахметова и имел солидную долю в металлургическом бизнесе. В 2020-м был рукоположен в сан диакона предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием (Березовским). Через свой благотворительный фонд Покрова Божией Матери Новинский перевел на счета УПЦ МП больше миллиарда гривен, деньги фонда свободно пересекали российско-украинскую границу. На сайтах УПЦ МП можно найти фото совещаний, которые Новинский проводит с высшими иерархами этой церкви.

В качестве политика (он был депутатом Верховной рады трех созывов) Новинский занимал выраженную пророссийскую позицию, входил в Партию регионов, возглавлял фракцию «Оппозиционная платформа», но отказывался говорить по-украински и редко посещал заседания. Гражданство Украины получил в качестве подарка от Януковича в 2012 г. Попытка порулить церковью, чтобы сохранить ее единство с Московской патриархией, грозит Новинскому полной потерей бизнеса и капиталов, оставшихся в Украине. Его активы в стране блокируются на пять лет, ему запрещаются торговые операции и вывоз капитала, приобретение ценных бумаг и земельных участков. В интервью российским СМИ диакон интерпретирует все это как «преследование за религиозные убеждения», которые состоят в «поддержке канонического православия».

Другой фигурант списка — пожалуй, самый эксцентричный иерарх УПЦ МП, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко). После того как в начале СВО патриарх Кирилл объяснил происходящее деятельностью ЛГБТ в Украине, Запорожский митрополит творчески подхватил этот сюжет:

«Что, киево-печерские святые будут спокойно смотреть с неба, как по Киеву — колыбели православия Святой Руси — будут расхаживать содомиты? Или Матери Божией будет безразлично, что в Ее святом уделе вместо пап и мам появятся родители номер один и номер два?»

Украинцев, которые не имеют никакого отношения к ЛГБТ, митрополит обвинял в… безразличии к гей-парадам, которые они не смогли остановить.

Цель киевских властей Лука видит в «окатоличивании нашей страны с дальнейшим созданием синкретической религии, чего добиваются апологеты экуменизма во главе с Западным и Восточным папами. Они являются орудиями в руках диавольских».

Коллега Луки по санкционному списку, управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний (Паканич), напротив, демонстрирует смирение и патриотизм. Он благодарит Бога и обещает: «Из-за санкций мы не будем меньше любить свою родину». Правда, намерен подавать жалобы на Украину в международные суды.

Вам подозрение

В условиях активных военных действий украинские власти не будут ограничиваться санкциями. Некоторым иерархам УПЦ МП предъявлены подозрения по уголовным статьям о разжигании религиозной вражды и отрицании территориальной целостности Украины.

После обысков в Почаевской духовной семинарии 9 декабря подозреваемым по одному из таких дел стал ее ректор, архиепископ Иов (Смакоуз). Его докторская диссертация была посвящена «русинскому сепаратизму» — владыка доказывает, что живущие на Карпатах русины не являются частью украинского народа и призваны строить собственную государственность.

В тот же день суд в Кропивницком (бывший Кировоград) отправил под частичный домашний арест митрополита Иоасафа (Губеню) — бывшего управляющего Кировоградской епархией УПЦ МП, недавно переведенного в Киев. Во время обыска в Кировоградском епархиальном управлении была обнаружена не только всевозможная российская символика, но и свежая переписка Иоасафа с патриархом Кириллом, в которой украинский владыка чествовал предстоятеля РПЦ как лидера «русского мира». Прокурор настаивал в суде на круглосуточном аресте митрополита, указывая на то, что в РФ уже сбежали его коллеги и единомышленники — митрополиты Изюмский Елисей и Роменский Иосиф. Суд принял компромиссное решение — арест будет действовать только в ночное время и продлится до 30 января.

Среди рядового духовенства УПЦ МП появились уже осужденные на длительные сроки за госизмену.

Суд в Донецкой области отправил за решетку на 12 лет протоиерея Александра Павленко, бывшего настоятеля одного из храмов УПЦ МП в Лисичанске. Суд признал, что он передавал в «ЛНР» сведения о дислокации подразделений ВСУ в районе Северодонецка и списки местных патриотов Украины. В Запорожской области расследуется аналогичное дело диакона Московского патриархата, который вел через свои блоги агитацию за участие в референдуме о присоединении области к РФ.

(13-14 декабря протоиерей вернулся в Луганск — Украина поменяла его на гражданина США, оказавшегося в российском лагере на территории Запорожской области. Встречал о. Александра лично Евгений Пригожин, который суровым тоном предупредил, что «если Богу будет тяжело», то ребята из ЧВК «Вагнер» «Ему помогут»).

Обыски. Фото: СБУ

Скромный улов СБУ

Бывший экзарх Константинопольского патриархата в Киеве, ныне возглавляющий украинскую епархию в США, архиепископ Даниил (Зелинский) не видит в действиях украинских властей нарушения прав человека. По его мнению, «если священнослужители (особенно архиереи) занимаются политической пропагандой <…> — как и в любом другом обществе цивилизованного мира, им тогда следует ожидать проверки деятельности церковной структуры».

Такие проверки — в форме обысков — не прекращаются в Украине уже три недели. Их проводит СБУ при содействий других силовых структур, а началась эта кампания с административного центра УПЦ МП — Киево-Печерской лавры, в одном из храмов которой «неосторожно» исполнили песню о пробуждении России.

Прошло уже несколько десятков обысков в епархиальных управлениях, монастырях и храмах; 14 декабря сотрудники СБУ пришли в объекты Московского патриархата в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

По результатам следственных действий СБУ выкладывает в сеть фотоотчеты. Иногда они выглядят комично: правоохранители видят крамолу в детских Библиях или многотомной «Истории Русской церкви». Но во многих случаях «улов» заставляет задуматься: у иерархов УПЦ МП вдруг обнаруживаются российские паспорта, крупные суммы неучтенных денег, в церковных подвалах хранятся сухпайки российской армии, а в компьютерах епархиального управления — детская порнография. Понятно, что церковное руководство и «верные чада» вправе не верить информации СБУ — надо подождать вступивших в силу судебных решений по соответствующим эпизодам.

Во время обыска в Черновицком епархиальном управлении УПЦ МП нашли письмо митрополита Черновицкого Мелетия (Егоренко) — близкого друга предстоятеля УПЦ МП Онуфрия и фигуранта санкционного списка СНБО — к Берлинскому митрополиту РПЦ Марку (Арндту). Мелетий признал подлинность этого документа.

В письме говорится, что руководство УПЦ МП намерено маневрировать в тяжелых условиях военного времени, находя новые способы хранить свою верность РПЦ.

27 мая в киевском монастыре Феофания состоялся Собор УПЦ МП, который изъял из ее Устава все упоминания РПЦ, кроме одного — что Украинская церковь имеет самостоятельность на условиях, изложенных в грамоте патриарха Московского 1990 г. При этом с регистрацией изменений в Устав умело затянули, так что юридически до сих пор действует старая редакция, где УПЦ МП связана Московской патриархией по рукам и ногам.

Обыски на территории зданий УПЦ МП. Фото: СБУ

Выпадение из истории

Собор в Феофании — при всем его антимосковском пафосе — оказался имитационным мероприятием, позволяющим УПЦ МП, по замыслу его организаторов, усидеть на двух стульях (на одном явно, а на втором скрытно). Спикер УПЦ МП о. Николай Данилевич признает, что некоторые служители его церкви поддерживали СВО, но оправдывается тем, что в процентном отношении таковых меньше, чем сторонников РФ в погонах украинских силовых структур. Воспитанные в советской «сергианской» традиции, иерархи и клирики УПЦ МП затрудняются выбрать внятную позицию в условиях прямого вооруженного конфликта, когда до конца не ясен итог. Ведь «сергианство» учит безропотно подчиняться той власти, у которой больше силы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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