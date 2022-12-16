 

В Москве отчим два года домогался несовершеннолетнюю падчерицу

16.12.2022, 9:05, Разное
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В Москве 13-летняя девочка пожаловалась своей бабушке на отчима, который с 2020 года ограничивал ее в пользовании смартфоном и прогулках за плохое поведение или оценки. При этом он предложил девочке сделку: если она позволяла ему совершат в отношении нее запретные действия, наказания снимались.

Как сообщает VSE42.RU, пенсионерка сразу обратилась в полицию. Также она вспомнила, что несколько дней назад видела на руках у внучки странные укусы, тогда подросток сказала, что они с отчимом играли.

Помимо этого выяснилось, что мать школьницы знала о ситуации с отчимом. Дочь рассказала ей еще в 2020-м, но тогда женщина поверила мужу, который заявил, что девочка придумывает. Проводится проверка.


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