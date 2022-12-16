 

Уволен: Беглому Урганту нашли замену после планов устроить шабаш в Кремле

16.12.2022, 9:05, Разное
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Ведущего Ивана Урганта вычеркнули из списка ведущих масштабной новогодней вечеринки в Москве. Шоумена заменили Идой Галич и Дмитрием Хрусталевым. Попросту говоря, артиста уволили по собственному желанию или нет, причем сделали это за сутки до мероприятия.

Незадолго до этого Иван Ургант засветился на шоу “Золотой граммофон”. Там его тоже отстранили от прямой работы по непонятным причинам, ведь он являлся ведущим праздника на протяжении 13 лет. Тогда Ургант иронично прокомментировал свое отстранение. Он назвал произошедшее загадкой, которых в это году было слишком много.

Иван Ургант даже сначала подумал, что его сглазили, но потом вдруг взяли и раскрыл свои довольно странные планы. Конечно, как юморист, Ургант сделал это не без иронии.

“Не планирую ли я неожиданно появиться на сцене Кремля? Планирую. Я сейчас выбираю, из-под юбки какой исполнительницы выскочить в самый неожиданный момент”, – говорил Иван Ургант.

Возможно, именно из-за странных намерений устроить такой шабаш в Кремле Иван Ургант и лишился нормальной работы. Иди же ему попросту отрезают путь из-за его взглядов. Напомним, Ургант не поддержал план нашей страны по демилитаризации Украины и сбежал из страны, а затем вернулся.


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