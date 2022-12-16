 

Очередная трагедия в Ла-Манше — несколько мигрантов погибли при попытке пересечь канал

16.12.2022, 6:40, Разное
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Непрекращающиеся попытки мигрантов попасть в Соединённое Королевство через Ла-Манш вновь привели к катастрофе: поздно вечером во вторник в проливе перевернулась лодка, в результат чего утонули несколько человек, передаёт France 24. Как напоминает корреспондент канала, это уже второй инцидент в Ла-Манше с человеческими жертвами за последние 13 месяцев.

В результате инцидента с лодкой, которая поздно вечером во вторник опрокинулась в Ла-Манше, погибли несколько человек, оказавшихся в ледяной воде. Выжившие были спасены сотрудниками береговой охраны и рыбаками.

Министр внутренних дел Великобритании возложила вину за трагедию на организованные преступные группы.  

СУЭЛЛА БРАВЕРМАН, глава британского министерства внутренних дел: Пересечение Ла-Манша на непригодных для плавания средствах — это смертельно опасное предприятие. И прежде всего по этой причине мы и ведём усердную работу над уничтожением бизнес-модели контрабандистов, занимающихся переправкой людей, — гнусных бандитов, в глазах которых живые люди являются не более чем грузом. 

Тринадцать месяцев назад при аналогичной попытке пересечь Ла-Манш погибли 27 человек, что стало самым большим числом жертв для таких инцидентов за последние 30 лет. С тех пор НКО жёстко критиковали власти за бездействие. 

КЭЙ МАРШ, основатель организации Channel Rescue: Всё это крайне печально — ведь мы всего через тринадцать месяцев после предыдущего серьёзного инцидента вновь оплакиваем погибших в Ла-Манше. За минувший год по поводу миграции было сказано очень многое, предлагалось множество планов и решений, но, как мы увидели сегодня, сделано на самом деле было очень мало. Это очень печально — и при этом всего этого вполне можно избежать. 

По мнению НКО, единственный путь к решению проблемы — это создание безопасных маршрутов. Однако поскольку с начала этого года Ла-Манш пересекли почти 45 тысяч человек — то есть на 50 процентов больше, чем в минувшем году, — британское правительство до сих пор придерживалось противоположного подхода. 

Во вторник премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о достижении договорённостей с Албанией, откуда прибывает треть людей, пересекающих Ла-Манш, — и теперь все албанцы, добирающиеся до Соединённого Королевства этим путём, будут немедленно выдворяться на родину.  

Кроме того, в прошлом месяце британские власти согласились выплатить Франции 72 миллиона евро на укрепление пограничного контроля в районе пролива. Эта цифра, впрочем, оказалась значительно более скромной, чем те суммы, о которых говорят в НКО. 

Дата выхода в эфир 15 декабря 2022 года.


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