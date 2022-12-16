Глава Вооружённых сил Великобритании – в мире идёт «борьба поколений за будущее глобального порядка»

Глава Вооружённых сил Соединённого королевства адмирал Тони Радакин предупредил, что в мире наступили «чрезвычайно опасные времена», так как развернулась «борьба поколений за будущее глобального порядка», пишет The Independent. Радакин назвал угрозами для международных правил и глобальной безопасности действия России, Ирана, Северной Кореи и Китая.



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Начальник штаба обороны Вооружённых сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что в настоящий момент в мире идёт «борьба поколений за будущее глобального порядка», пишет The Independent.

В среду в ходе выступления в Королевском объединённом институте оборонных исследований в Лондоне Радакин предупредил, что «наступили чрезвычайно опасные времена», указав на рост напряжённости в отношениях между странами Запада и Россией во главе с Владимиром Путиным, Ираном, Северной Кореей и Китаем.

«По мере того как 2022 год подходит к концу, мы оказались в мире, в котором параллельно разворачиваются четыре отдельных геополитических кризиса. Мы являемся частью борьбы поколений за будущее глобального порядка», — приводит издание слова Радакина.

По словам главы вооружённых сил королевства, все эти кризисы взаимосвязаны и ни один из них не существует изолированно, «будь то чувство безнаказанности Путина, вмешательство и дестабилизирующее поведение Ирана, открытая воинственность Северной Кореи или всё более авторитарный Китай».

Радакин называет их проверкой международных правил, «которые гарантировали глобальную безопасность и обеспечивали распространение процветания и возможностей на протяжении всей нашей жизни». В связи с этим он полагает, что Великобритания и остальные страны Запада могут «с уверенностью принять ответные меры».

Комментируя российскую спецоперацию на Украине, Радакин заявил, что Путин стремился разделить мир, но в итоге лишь «непреднамеренно собрал против себя удивительную коалицию демократических стран».

«В результате РФ проигрывает. А мир выигрывает», — убеждён британский адмирал.

Как пишет The Independent, Радакин также призвал западные страны не смотреть на существующие вызовы сквозь пальцы. По его словам, в противном случае авторитарные лидеры «получают свободу действий, правила нарушаются, следуют экономические потрясения и отсутствие глобальной безопасности», за что расплачивается весь мир.