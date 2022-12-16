 

Экс-директор ЦРУ – оказывая помощь Киеву, США демонстрируют волю к лидерству

16.12.2022, 3:50, Разное
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Поддержка Киева для США должна быть наиглавнейшим приоритетом, считает бывший руководитель Центрального разведывательного управления США и генерал сухопутных сил страны в отставке Дэвид Петреус. В интервью Fox News он заявил, что это особенно важно после вывода американских войск из Афганистана, поскольку тем самым Вашингтон показывает, что Америка по-прежнему способна вести за собой мир — и имеет к этому волю.


AP

Поддержка Украины в её противостоянии с Россией имеет огромное значение для Вашингтона, поскольку позволяет ему продемонстрировать волю к сохранению лидерской роли на мировой арене, а также способность её сохранять — и это особенно важно после вывода американских войск из Афганистана, заявил в интервью Fox News отставной генерал Сухопутных сил США и экс-глава Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус.  

«Вот почему поддержка в адрес Киева так важна, особенно после ухода из Афганистана — она нужна, чтобы показать, что США могут и будут вести мир за собой и что у них есть к этому воля, — приводит слова Петреуса сайт канала. — Поэтому, поовторюсь, это должно быть для нас наиглавнейшим приоритетом».  

Как напомнил Петреус, США уже оказали «поразительные объёмы» помощи Киеву: за минувший год Вашингтон предоставил Украине вооружений на $19 млрд, а также ещё $13 миллиардов в рамках программы экономической поддержки. 

По словам бывшего директора ЦРУ, Киев смог грамотно воспользоваться этой помощью и теперь получил «более крупные и оснащённые вооружённые силы, чем у РФ — несмотря на то, что Украина больше чем втрое уступает РФ по размерам и не располагает теми минеральными ресурсами и прочими благами, которые имеются у Москвы».  

«Думаю, что ситуация уже необратима: Путин и РФ ничего с этим поделать не смогут», — подчеркнул генерал. 


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