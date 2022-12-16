 

В Таиланде провели собственный чемпионат мира по футболу со слонами и школьниками

16.12.2022, 3:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Таиланде провели собственный чемпионат мира по футболу, однако участвовали в нём не только люди, но и слоны. Как передаёт NTD, животных разрисовали флагами национальных сборных разных стран, включая Францию, Аргентину, Марокко и Хорватию. Цель соревнований — привлечь туристов и вдохновить школьников больше заниматься спортом.

Собственный чемпионат мира по футболу провели в Таиланде. Правда, участвуют в нём не только люди, но и слоны.

Толстопятых разрисовали флагами национальных сборных разных стран, включая Францию, Аргентину, Марокко и Хорватию. 13 слонов сыграли со школьниками из провинции Аюттхая.

ИГРОК 1: Я первый раз играю в футбол со слонами. Когда мяч попадает в голову, это больно.

ИГРОК 2: Это весело. Много эмоций.

Поболеть за игроков пришли сотни зрителей.

ЗРИТЕЛЬ: Раньше не видел ничего подобного. Я не знал, что слоны могут играть в футбол.

Состязания организовал Дворец слонов Аюттхая. Их цель — привлечь туристов и вдохновить школьников больше заниматься спортом.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05.22 / Мнение: Русская карма. Летим

29.03.21 / Евросоюз введёт санкции против России и Китая из-за застрявшего судна в Суэцком канале

12.01.22 / Мнение: О совершенно нежданной пощёчине Путину… И от кого!

10.07.22 / BFM TV – ветер революции — президент Шри-Ланки бежал из страны, протестующие ждут его отставки

17.09.21 / Зеленые тени – тренд осеннего макияжа: секреты их использования при разных типах кожи и цвете глаз

11.09.21 / Россия выдаст Белоруссии кредит с отрицательной ставкой

29.06.22 / Из-за переизбытка гаджетов уже скоро могут обвалиться цены на смартфоны

05.05.21 / Королева Дании Маргрете II открыла парусный сезон

20.03.22 / Корейский маникюр – тренд весны 2022: новая техника, которая отличается от всего, что мы видели до сих пор

15.02.22 / Оскар-2022: женская команда ведущих, новая “народная” номинация и призы для зрителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика