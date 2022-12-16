Казачий атаман Бойков укрылся от властей Австралии в российском консульстве после драки с проукраинскими активистами

Атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, который живет в Австралии, укрывается в консульстве РФ в Сиднее от преследования со стороны австралийской полиции после драки с участниками проукраинского митинга, сообщил его адвокат Марк Дэвис.

Бойков был задержан в Австралии, его обвинили в нанесении побоев средней тяжести. Как сообщили в федеральной полиции Австралии, он был освобожден под залог, но полиция начала расследование «в связи с неисполнением ордера на условно-досрочное освобождение», передает ТАСС.

Дэвис сообщил, что его клиент обратился в консульство из-за «преследования со стороны полиции штата Новый Южный Уэльс». Бойков рассматривает возможность получения убежища и «варианты своего поведения после этого».

Российское посольство заявило, что «принимает меры по оказанию помощи Бойкову». Москва требовала прекратить преследование Бойкова после того, как его приговорили к 10 месяцам тюрьмы за нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации. МИД РФ заявил, что Австралия хочет наказать атамана за то, что он озвучил неудобную для властей информацию. Суд назначен на 25 января.

—