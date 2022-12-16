Жан-Пьер заявила об отсутствии у США возможности исключить Россию из СБ ООН

Если бы существовал способ исключить Россию из СБ ООН, США немедленно приступили бы к его реализации, но Вашингтон не видит способа изменить правила ООН таким образом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер сказала, что США пытаются добиться «изоляции РФ в международных организациях», а также продолжают санкционное давление на нее. Жан-Пьер утверждает, что спецоперация РФ в Украине якобы нарушает Устав ООН и «попирает главный мандат» Совбеза.

«Мы успешно провели голосование в Генеральной Ассамблее ООН по отстранению РФ от участия в работе Совета ООН по правам человека и добивались того, чтобы Россия не занимала руководящие должности в других органах системы ООН», – приводит ее слова РИА «Новости».

Комментируя возможные поставки Украине ЗРК Patriot, Жан-Пьер заявила, что США «делают именно то, о чем президент Байден сказал президенту Путину год назад», то есть оказывают Киеву военную помощь. Он заявила, что США «не находятся в состоянии войны с Россией», а «единственные провокационные шаги осуществляет именно Россия».

Напомним, американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, который содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения РФ из СБ ООН. Как подчеркивала российская сторона, исключение РФ из СБ возможно только в том случае, если организацию распустят и создадут заново.

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