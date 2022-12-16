 

Администрация США рассекретила свыше 13 тыс. документов об убийстве Кеннеди

16.12.2022, 3:30, Новости дня
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Национальное управление архивов и документации США опубликовало свыше 13 тыс. документов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, которые были прежде засекреченными.

Указывается, что значительная часть документов была доступна еще с конца 1990-х годов. После того, как обнародованы еще 13 тыс. документов, доступными стали 97% всех материалов, передает РИА «Новости».

При этом глава американского государства Джо Байден отметил в соответствующем меморандуме, что остается некоторое «количество записей, содержащих информацию, раскрытие которой для общественности необходимо отложить» для предотвращения «конкретного вреда для обороны, разведывательных операций, деятельности правоохранительных органов и осуществления внешней политики».

Кеннеди застрелили в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Высказывались многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения. Как следует из американских документов, США долгие годы рассматривали теории о причастности СССР к убийству Кеннеди.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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