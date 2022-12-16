 

Hürriyet – Эрдоган предложил России и Сирии поговорить втроём

16.12.2022, 2:28, Разное
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил РФ и Сирии провести переговоры в трёхстороннем формате, пишет Hürriyet Daily News. При этом он также жёстко ответил на критику его отношений с Москвой со стороны главы ЕС по внешней политике Жозепа Борреля.


AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину создать трёхсторонний формат Турции, РФ и Сирии, в рамках которого они бы провели встречу лидеров для обсуждения вопросов безопасности, пишет Hürriyet Daily News.

«Сначала могли бы встретиться представители наших спецслужб, потом министры обороны, а потом министры иностранных дел. После их встреч мы, как лидеры, можем собраться вместе. Я также предлагал это господину Путину. Он тоже оценил это положительно. Таким образом, мы начнём серию переговоров», — рассказал Эрдоган.

Ранее он говорил, что не исключает встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, хотя две страны враждуют с тех пор, как в Сирии в 2011 году разразилась гражданская война. Анкара тогда поддержала оппозиционные группировки в Сирии.

Сейчас же Эрдоган подчеркнул, что террористическая угроза, исходящая от сирийских курдов, является «ещё одной проблемой, которую необходимо решить быстро». «Террористические организации не должны спокойно существовать в Сирии, особенно на севере Сирии. Время от времени они угрожают и провоцируют нашу страну оттуда, делают всё для этого», — заявил он.

Эрдоган также ответил на высказывания главы ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, раскритиковавшего Турцию за её связи с Россией и призвавшего Анкару присоединиться к санкциям ЕС против Москвы. «Я не считаю Борреля своим собеседником. Он может быть только собеседником министра иностранных дел», — заявил он, отметив, что замечания Борреля были «совсем не элегантными».

«Другими словами, Боррель не может определять или регулировать наши отношения с Россией. У него нет ни соответствующего положения, ни способности принимать такое решение по этим вопросам. Это неприличное заявление», — приводит Hürriyet Daily News слова президента Турции. 


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