Офицер разведки США – ЗРК Patriot на Украине не изменят правила игры — только всё усложнят

Поставка американских ЗРК Partiot Украине не изменит обстановку на поле боя. Более того, комплексы невозможно будет интегрировать в систему ПВО страны, в основном состоящую из вооружений советской эпохи, заявил бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью подкасту Judging Freedom. Более того, для управления орудиями нужен тщательно обученный силами НАТО экипаж, поскольку они весьма сложны в обращении, подчеркнул он.

Поскольку в Белом доме это не опровергли и про это пишут во всех СМИ, насколько мы понимаем, Соединённые Штаты планируют отправить Украине ЗРК Partiot, а Джо Байден готов одобрить идею. Настолько это серьёзное оружие, как оно функционирует, для чего его применяют? Изменит ли оно правила игры?

СКОТТ РИТТЕР, отставной офицер разведки США: Нет, оно не изменит правила игры. Нужно сказать прямо и честно: поставки Украине систем Partiot не повлияют на исход конфликта. Украина проиграет, и это будет тяжёлое поражение. Я бы даже сказал, что предоставление систем Partiot на деле снизит боеспособность украинской стороны. Системы противовоздушной обороны весьма сложно устроены. Базовая противовоздушная инфраструктура Украины выстроена на основе систем советского производства, где в связке работают С-300, «Буки», «Кубы» — различные ЗРК советской эпохи. Они сконструированы таким образом, чтобы работать во взаимодействии. У них схожие системы коммуникации, их радиолокационные установки могут быть совмещены в единый комплекс управления. То есть можно создать интегрированную сеть ПВО. И, по правде говоря, она есть и функционирует на сегодняшний день, хотя ей и был нанесён урон. Теперь, когда происходят попытки внедрить туда вооружения, которые не предназначены для взаимодействия (с советскими системами. — ИноТВ), например NASAMS — совместную разработку США и Норвегии, которая обороняет американскую столицу. Несколько таких единиц были переданы украинцам. Немцы поставили им несколько IRIS-T, британцы поставили другие системы. Они не предназначены для взаимодействия друг с другом! Сейчас их используют вместе с советскими вооружениями, с которыми нельзя наладить коммуникацию и в итоге всё только усложняется.

Системы Partiot — это оборонительные или наступательные вооружения?

СКОТТ РИТТЕР: В теории, если их грамотно использовать, можно распространить «зонтик» ПВО в глубь района действий противника и лишить его возможности использовать тактические средства. Но чтобы сделать это, нужно тренироваться работать с орудием, оно весьма сложно устроено. Даже сами американцы совершали ошибки в управлении им во время войны в Персидском заливе. 30 лет назад, когда Partiot был взят на вооружение в годы войны в заливе, комплекс не противодействовал ракетам.

То есть, чтобы управлять ЗРК Partiot, нужны американцы?

СКОТТ РИТТЕР: Скажем так, чтобы орудия демонстрировали хотя бы примерно оптимальную эффективность, необходим экипаж, обученный НАТО, который тренировался непосредственно на системах Partiot и учился управлять ими. В противном случае будут совершаться ошибки, это будет смертельно для украинцев. Но даже если и будет этот обученный НАТО экипаж, ЗРК не сможет интегрироваться с другими орудиями, это будет автономная единица. А значит, она будет изолирована и уничтожена. Вот мой прогноз: ракетные системы Partiot, отправленные на Украину, если такое решение действительно будет принято, все до единой будут уничтожены. Они не окажут значительного влияния на ситуацию на поле боя, но будут пагубны для системы обороны Украины. Двигателю не нужно трение! Отправлять системы Partiot на Украину — это как засыпать песок в мотор: будет трение, задымление и взрыв.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2022 года.