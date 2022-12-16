Скандалы: Ни в чём себе не отказывают

Подчинённые Айсена Николаева в Якутии живут под девизом «меньше штат, больше автомобилей»

Несмотря на уже имеющийся внушительный автопарк администрации главы Республики Саха (Якутии) и Правительства Республики, директор ГБУ РС(Я) «Автобаза» Гаврил Федоров решил прикупить еще два новеньких микроавтобуса Toyota Hiace по цене 7,2 млн каждый.

Покупка двух микроавтобусов объяснялась необходимостью обеспечить деятельность региональной исполнительной власти.

То есть без этих двух навороченных транспортных средств обеспечение этой самой деятельности до сих пор было очень затруднительно? И ладно бы в Республике Саха дела были бы в полном порядке. В настолько полном, что можно исполнительной власти жизнь сделать еще более комфортабельнее. Так ведь нет – далеко не все хорошо в Якутии. Летние пожары, массовые отравления детей, авиационные происшествия, мост опять же через реку Лену так и неизвестно, когда будет построен. А тут два новеньких авто за 14,4 млн рублей!

Ну очень надо

И видимо так якутским чиновникам приспичило, что даже распоряжение Минпромторга решили обойти. Ведь Министерство наложило ограничения на закупку иностранных промышленных товаров. Но от руководителя ГБУ РС(Я) «Служба автотранспортного обеспечения» г-на Гаврил Юрьевича Федорова 20 мая, в Минпромторг поступило заявление (на 4 листах) на выдачу разрешения на «закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара», а именно: автомобиля-микроавтобуса TOYOTA HIACE.

В министерстве вошли в положение коллег, мол, как же можно якутским властям работать без двух японских микроавтобусов, и 10 июня разрешение за подписью заместителя директора Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга г-на Д. А. Чернова было выдано. В пункте 26 этого документа, в области применения закупаемого товара обозначено следующее: «Обеспечение деятельности региональной исполнительной власти, для транспортного обслуживания иностранных делегаций и официальных лиц, используется в составе кортежа».

Ну а в отсутствие вышеуказанных иностранных делегаций и официальных лиц, вероятно, эти транспортные средства будут стоять в отдаленном боксе под строгой охраной.

Это вам не олени

Возможно в автопарке главы и правительства Якутии нет достойных авто и встречать делегации просто не на чем? Но это не так. На сегодня в автопарке правительства насчитывается 218 транспортных средств. Из них не меньше 40 авто 2019 года выпуска, в том числе и Toyota Camry, которых больше 70 штук. Быть может, просто нет именно микроавтобусов, на автобазе ГБУ? Давайте посмотрим. Судя по списку, есть, и неплохие. Например:

Ситроен 2016 года на 13 мест,

Форд Транзит 2012 года на 18 мест.

Еще есть парочка Ситроен 224351, 2016 года на 17 мест.

Есть Мерседес-Луидор 2012 года на 19 мест.

И это не считая пары десятков Лендкрузеров и Лексусов разных годов выпуска, ПАЗиков и Газелек. В общем есть на чем встретить «официальные лица», если у тех конечно нет персональных райдеров, как у голливудских звёзд.

«И швец и жнец и на дуде игрец»

Кому же такое счастье привалило на поставку двух новеньких Тойот? А привалил сей контракт, судя по всему, некоему строительному ООО «Кронос» из г. Якутск. Основана компания в 2019 году Черемкиной Анной Иннокентьевной. Позднее в долю вошли Алексеев Дмитрий Николаевич и Кондратьев Эйнар Айкарович. Сложно четко определить чем занимается это ООО. По ОКВЭД – строительство жилых и нежилых зданий. Но видимо на стройке много в Якутии не заработаешь, поэтому фирма занимается еще: оптовой торговлей лесо- и стройматериалами, машинами, оборудованием, летательными аппаратами, парфюмерией, фармацевтикой, косметикой, чистящими средствами, медицинским оборудованием и прочее, прочее прочее. Всего 20 видов общеполезной деятельности.

До поставки автобусов в этом году, чем только компания не зарабатывала на жизнь, не забывая участвовать и в госзакупках. По 44-ФЗ было получено 37 контрактов на 64,7 млн рублей. Тут и поставка комплектующих для якутской ФНС, снос зданий для муниципалов, ремонтные работы для образовательных организаций, поставки скальпелей и шприцов. Поставки оборудования для Республиканского Центра Инфокоммуникационных технологий, и даже организация городских соревнований отцов и детей. То есть на все руки со скуки. А тут такая неслыханная удача – достать для правительства два микроавтобуса.

Протокол или пыль в глаза

Разумеется, что иностранные делегации и официальных лиц нужно встречать достойно, по протоколу. Без излишней помпезности, а просто на уровне. Насколько больше для протокола подходит именно микроавтобус «Тойота» – вопрос спорный. Также довольно спорный вопрос расширения автопарка на еще две (дорогостоящие) единицы, в то время когда в других регионах стараются сократить нецелевые расходы в администрациях и правительствах. А вот насколько полезно для авторитета правительства РС(Я) мозолить глаза своим землякам элитными авто – вопрос совершенно однозначный.

Это, как нам кажется, абсолютно безнравственно в сегодняшней ситуации в стране, в том числе и в Якутии, тратить бюджетные средства на свои «хотелки». В Якутии, где семьям мобилизованных выдают, в том числе и помощь в виде овощного (борщевого) набора. В Якутии, в которой существует Координационный центр при Общественной палате для сбора всего необходимого мобилизованным землякам.

В июле этого года в администрации главы и правительства Якутии было сокращение штата. «Всего» в администрации и правительстве осталось 212 сотрудников. У главы по-прежнему 6 советников, 2 помощников и 8 сотрудников секретариата. Расходы на содержание администрации и правительства на 2022 год составляют 579,2 млн рублей. И вот для 212 сотрудников в гараже содержится еще и 218 единиц автотехники? И сколько миллионов бюджетных рублей выделяется на содержание этого парка? Быть может уже давно пора оптимизировать расходы на «понты»?

Валерий Смирнов

Оригинал материала: “Наша Версия”