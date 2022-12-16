 

В Казахстане возобновилось производство Hyundai Solaris из российских комплектующих

16.12.2022, 1:52, Разное
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Автомобильный завод Hyundai Trans Kazakhstan объявил о продолжении серийной сборки седанов Hyundai Accent.

 Пока производитель сообщил о производстве модели исключительно в простой комплектации. Стоимость седана в данном случае составит около 1,3 млн рублей. Вместе с тем при последующем увеличении объемов производства смогут расширить линейку конфигураций Accent. Первые данные о возобновлении сборки озвучили в августе. Напомним, под капотом седана установлен 1,6-литровый агрегат с мощностью 123 л.с.

Автомобиль имеет автоматическую трансмиссию, мультимедийный центр, кондиционер, подогрев передних кресел и подушки безопасности. Также в конце лета прекратили выпускать на местном рынке модели кроссоверов Creta.


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