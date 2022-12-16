DWN – не поспевают за инфляцией — сотрудники ЕЦБ не исключают забастовок из-за недовольства ростом зарплат

Сотрудники Европейского центрального банка (ЕЦБ) отклонили предложение руководства по зарплате и обсуждают возможные акции протеста и даже забастовки, передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Повышение на 4,07%, предложенное ЕЦБ, не соответствует и половине ожидаемой годовой инфляции в еврозоне, что означает значительное сокращение реальной заработной платы. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард от переговоров с сотрудниками отказалась.



AP

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предложил сотрудникам повысить заработную плату на 4,07% в январе. Это значительно ниже уровня инфляции в еврозоне. Поэтому сотрудники отклонили предложение по зарплате. Сейчас они обсуждают возможные акции протеста и даже забастовки, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Предложение ЕЦБ согласуется с его отказом от соглашений, привязывающих заработную плату к темпам инфляции. С точки зрения ЕЦБ, это может «запустить пагубную спираль заработной платы и цен».

Последнее предложение ЕЦБ фактически не соответствует и половине ожидаемой годовой инфляции в еврозоне и означает значительное сокращение реальной заработной платы сотрудников банка.

«Люди теряют доверие к этому учреждению», — подчеркнул Карлос Боулз, вице-председатель профсоюза Ipso, представляющего интересы сотрудников ЕЦБ. По его словам, руководство ЕЦБ будто бы заявляет: «Извините, мы не достигли целевого уровня инфляции, и теперь вы, сотрудники, должны расплачиваться за это».

Недавний опрос, проведённый профсоюзом, показал, что подавляющее большинство сотрудников недовольны предложением ЕЦБ по зарплате. «В январе мы решим, будем ли мы протестовать», — заявил представитель профсоюза.

По словам Боулза, несколько недель назад представители профсоюза встретились с председателем ЕЦБ Кристин Лагард. Лагард дала понять, что возможность для проведения переговоров отсутствует. Забастовка, подобная той, что произошла в ЕЦБ в 2009 году из-за пенсионной реформы, «не исключена», но произойдёт только «в случае эскалации».

В ЕЦБ трудно организовать забастовки, потому что центральный банк не подчиняется какому-либо национальному законодательству и действует по своим собственным правилам. Каждый конкретный конфликт рассматривается отдельно.

Как считает издание, этот скандал ставит ЕЦБ в затруднительное положение, поскольку в попытке остановить самый большой рост инфляции за последнее поколение он готовится повысить ключевые процентные ставки четвёртую неделю подряд.

В октябре инфляция в еврозоне достигла двузначного показателя в первый раз за 23-летнюю историю евро. В ноябре инфляция в еврозоне впервые за 17 месяцев снизилась до 10%, что по-прежнему в пять раз превышает целевой показатель ЕЦБ. Пока ЕЦБ ожидает, что средний уровень инфляции в 2022 году составит 8,1%, однако, вероятно, на следующей неделе повысит этот прогноз.

Заработная плата в еврозоне не поспевает за инфляцией. По данным Евростата, почасовая оплата труда во втором квартале выросла всего на 4%, передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten.